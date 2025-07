Musetti-Michelsen: orario, precedenti e diretta TV del match al Masters 1000 di Toronto

Lorenzo Musetti torna protagonista al Masters 1000 di Toronto, dove oggi, giovedì 31 luglio, affronterà lo statunitense Alex Michelsen nel terzo turno del torneo. L'incontro è previsto per le ore 18.30 italiane.

Il tennista azzurro ha raggiunto il terzo turno dopo aver battuto in due set l’australiano James Duckworth, con il punteggio di 7-5, 6-1. Una vittoria netta che conferma i segnali di crescita del carrarino, ancora alla ricerca della miglior forma dopo l’infortunio subito nella semifinale del Roland Garros e l’eliminazione al primo turno di Wimbledon.

Quello tra Musetti e Michelsen sarà il primo confronto diretto in carriera. L’americano, attualmente numero 34 del ranking ATP, rappresenta un avversario ostico, soprattutto sulle superfici rapide come il cemento nordamericano su cui si disputa il torneo.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go e NOW, per non perdere nemmeno un punto della sfida.