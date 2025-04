Musetti sfida Bu al Masters 1000 di Montecarlo: orario, precedenti e diretta TV

Lorenzo Musetti debutta oggi, lunedì 7 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo, primo grande torneo della stagione sulla terra rossa. L’azzurro affronterà nel primo turno il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del ranking ATP. Attese elevate per Musetti, reduce dall'ottavo di finale disputato a Miami contro Novak Djokovic.

L'incontro tra Musetti e Bu è previsto non prima delle ore 12:45. L’unico precedente tra i due risale al torneo ATP di Pechino dello scorso settembre, quando Bu vinse in due set sorprendendo l’italiano.

La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, che copriranno l'intero torneo di Montecarlo.

Masters 1000 Montecarlo: sorteggio ostico per Berrettini e Musetti, Alcaraz attende Fognini - Si avvicina il Masters 1000 di Montecarlo, al via lunedì 7 aprile, con sei azzurri presenti nel main draw: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il sorteggio, svolto oggi 4 aprile, ha delineato incroci potenzialmente complessi per gli italiani.

ATP Miami: Djokovic supera Musetti e accede ai quarti di finale - Novak Djokovic ha sconfitto Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Miami Open, imponendosi con un netto 6-2, 6-2. Il match, ritardato di oltre tre ore a causa della pioggia, ha visto l'italiano iniziare con un break nel primo game. Djokovic ha rapidamente recuperato, vincendo 12 degli ultimi 14 game e chiudendo l'incontro in 1 ora e 22 minuti.

Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vederlo in diretta ATP Miami Open - Oggi, martedì 25 marzo 2025, agli ottavi di finale del Miami Open, Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic. Il match è previsto non prima delle 20:30 ora italiana.Musetti, attuale numero 16 del ranking ATP, ha raggiunto gli ottavi superando Quentin Halys al primo turno e Félix Auger-Aliassime al secondo.