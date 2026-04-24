Sinner Bonzi Madrid 2026: orario diretta tv e precedenti del match al Masters 1000
Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid contro Benjamin Bonzi il 24 aprile alle 16, sfida valida per il secondo turno. L’azzurro punta al quinto titolo consecutivo mentre Alcaraz è fuori per infortunio.
Jannik Sinner scende in campo oggi, venerdì 24 aprile, al Masters 1000 di Madrid per il suo primo incontro nel torneo. L’avversario nel secondo turno è il francese Benjamin Bonzi, attualmente numero 104 della classifica Atp. Il match è programmato non prima delle ore 16.
Il tennista altoatesino arriva all’appuntamento con una serie di risultati di altissimo livello. Dopo aver conquistato quattro tornei Masters 1000 consecutivi tra Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo, punta a proseguire la striscia vincente anche sulla terra spagnola.
L’assenza di Carlos Alcaraz, costretto al ritiro per infortunio, offre a Sinner l’opportunità di aumentare il margine in vetta al ranking mondiale. Un risultato positivo a Madrid contribuirebbe a consolidare ulteriormente la sua posizione di numero uno.
Tra Sinner e Bonzi ci sono tre precedenti, tutti favorevoli all’azzurro, che conduce 3-0. L’ultimo confronto diretto risale al torneo di Rotterdam del 2023, quando Sinner si impose in due set nel terzo turno.
L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Disponibile anche la visione in streaming attraverso Sky Go, NOW e la piattaforma Tennis TV, che coprono l’intero torneo madrileno.
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