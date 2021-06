Quanto costa un trasloco a Roma? La guida ai prezzi

Che sia per motivi familiari, di lavoro o personali, il trasloco può essere un'esperienza travolgente soprattutto se si abita in città grandi con un centro storico grande come Roma.

È quindi preferibile adottare tutti gli accorgimenti necessari per alleviare lo stress e proteggere i propri effetti personali durante il trasloco.



Dal momento in cui i tuoi effetti personali lasciano la tua casa fino al momento in cui arrivano a destinazione, bisogna tenere conto di tanti fattori affinchè non ci siano problemi, come l'assicurazione sul trasloco, il costo e l'affidabilità del traslocatore al fine di non avere nessuna sorpresa, nessun costo aggiuntivo, nessuna perdita e nessun ritardo.

Stimare il costo di un trasloco in città come Roma non è la cosa più ovvia del mondo. Difficile sapere cosa inciderà sulle spese finali, sapendo che il conto varierà sempre in base alla distanza, alla zona, al numero di piani, al volume delle cose traportate e ai permessi per accedere alle zone a traffico limitato. Tutto è da mettere in conto. Allora, qual è il costo di un trasloco per la città di Roma?

Prezzo stimato di un trasloco con professionisti



Il mercato in questo settore è sempre in movimento ed è molto frammentato e risulta addirittura noioso contattare tutte le ditte di trasporto disponibili in zona e confrontare tutte le offerte disponibili. Certo, un trasloco è sempre unico e i prezzi variano in base alla formula, al numero di piani, o se si dispone di ascensore alla partenza e all'arrivo. Se si dà una rapida occhiata su internet, il costo medio di un trasloco a Roma, varia dai 400 ai 550 euro ad ambiente.



Il prezzo stimato del trasloco può comunque essere rivalutato se hai oggetti ingombranti come un pianoforte o se hai bisogno di usare un montacarichi. Può dipendere anche dalla stagione o dal tempo che intercorre tra la prenotazione e il trasloco. Molti fattori determinano il costo del tuo trasloco e spesso vengono "nascosti" da molte compagnie di traslochi per gonfiare poi il conto finale.



Ovviamente, conoscere la fascia di prezzo non è sufficiente per calcolare il costo esatto.

Per non perdersi nei meandri di clausole e condizioni del trasloco, se devi trasferirti nella capitale, puoi consultare in una sola volta più ditte specializzate nei traslochi su Roma e ottenere più preventivi in una sola volta in modo semplice.



Il concetto di Macingo consiste nel selezionare il servizio più adatto alle nostre esigenze tra le offerte dei loro partner di trasloco. Rivolgersi a loro vuol dire avere un trasloco al miglior prezzo per le esigenze richieste. Inoltre il servizio è interamente "à la carte", in quanto puoi scegliere solo i servizi che ti interessano.



Perchè rivolgersi a ditte specializzate per fare un trasloco



Fare da soli un trasloco è una soluzione che spesso viene presa in considerazione perché sembra, a prima vista, molto meno costosa di un'azienda di traslochi specializzata. Tuttavia, dopo aver cumulato le spese aggiuntive, il costo finale può rivelarsi molto più alto, e l'operazione è ovviamente molto più faticosa e rischiosa.



Ecco alcuni esempi di spese aggiuntive che possono far aumentare il costo finale:

Noleggiare un furgone per il trasloco trasloco: costa tra i 160 e i 220 euro al giorno.



Il costo del noleggio di un camion varia ovviamente da azienda ad azienda. Il prezzo si divide sempre in particolare tra i costi fissi (il prezzo del noleggio del furgone ad esempio) e i costi variabili (il carburante e il totale dei chilometri percorsi). Inoltre, ogni noleggio richiede una cauzione e spesso la stipula di un'assicurazione specifica. Infine, può capitare che il trasloco fatto da poche persone richieda diversi giorni. Dovrai quindi spendere più del previsto per il noleggio del veicolo e per un eventuale parcheggio. Infine, quando non si è abituati alla guida di un camion, è molto facile danneggiare non solo il veicolo, ma anche le merci contenute nel camion.

Altro costo è il kit per il trasloco: che può costare dai 20 ai 30 euro per camera da traslocare. Infatti chi dice trasloco dice necessariamente cartone, pluriball, coperte, nastro adesivo, forbici, pennarelli e infine gli attrezzi per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili. Il prezzo varia in base ai mobili e agli oggetti, ma potete star certi di spendere tranquillamente centinaia di euro - dipende dal numero di scatole necessarie per mettere tutte le cose.



Se hai bisogno di manodopera per un aiuto, considera anche questa spesa. Puoi a tal fine assumere un lavoratore a giornata oppure farti aiutare dai tuoi amici, ricorda che però nel primo caso dovrai pagare i giorni di lavoro, nel secondo provvedere almeno i costi di cibo e bevande. Utilizzando manodopera non addestrata, aumenti anche considerevolmente il fattore di rischio di rottura di ciò che devi trasportare.

Infine, ricorda che un professionista non è solo un semplice "autista", saprà rispondere a tutte le particolarità del tuo trasloco. Può fornirti un preventivo adatto ad ogni caso: il prezzo per spostare una cassaforte o un biliardo, un pianoforte verticale, come spostare un acquario o vecchi mobili non smontabili o opere d'arte.



