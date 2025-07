La Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone arriva il 7 agosto

La resa dei conti finale con Pantheon, l'epica conclusione della saga Zombi e nuove mappe e modalità in arrivo con la nuova stagione.

La Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone è pronta a lanciare i giocatori nell'epica conclusione della lotta contro Pantheon. La nuova stagione, in arrivo il 7 agosto, introduce una serie di contenuti, tra cui nuove mappe multigiocatore, modalità adrenaliniche e il capitolo finale della storia di Black Ops 6 Zombi.

Il trailer della Stagione 5 è disponibile a questo link

La Resa dei Conti: Missione Finale Contro Pantheon

Il team Black Ops è finalmente tornato nelle grazie della CIA, ottenendo accesso a un arsenale senza precedenti. È il momento di portare a termine la missione e annientare le ultime talpe di Pantheon, mettendo fine al loro tradimento una volta per tutte. I giocatori si tufferanno in un'operazione globale per sradicare questa minaccia.

Novità nel Multiplayer

Quattro Nuove Mappe : Stanate i nemici in tre nuove mappe disponibili al lancio: Runway , Exchange e la mappa di ritorno World Motor Dynasty (W.M.D.) . A metà stagione, i giocatori potranno scommettere tutto sulla nuova mappa Jackpot .

Nuove e Vecchie Modalità : La precisione è tutto nella nuova modalità Aim High , mentre tornano a grande richiesta Snipers Only e Cranked Moshpit . A metà stagione, l'azione si farà esplosiva con la Cranked Demolition LTE e le armi più avanzate in Blueprint Gunfight .

Nuovo Scorestreak : Annientate la concorrenza con le frecce dalla punta esplosiva del Combat Bow , in arrivo a metà stagione.

Ranked Play Stagione 5 : Mettete alla prova le vostre abilità contro i migliori nella nuova stagione di Ranked Play, con nuove mimetiche e ricompense esclusive da sbloccare.

Modalità Zombi: L'Apocalisse di Janus Towers

Arriva la Resa dei Conti : L'assalto a Janus Towers ha inizio. Il conflitto tra Richtofen e S.A.M. raggiunge il suo culmine in un'epica battaglia per evitare un'apocalisse.

La Potenza del Gorgofex : Una nuova Arma Miracolosa bio-meccanica che combina proprietà miceliali e insettoidi per infliggere danni diretti e incapacitare i nemici con effetti anti-gravità.

Contenuti Aggiuntiv i: Combattete contro squadre rivali nelle nuove Arene Grief e, a metà stagione, affrontate un'esperienza completamente basata su obiettivi con la Directed Mode . Torna anche la modalità Team Cranked , che collega i compagni di squadra a un timer condiviso per un caos ancora maggiore.

Call of Duty: Warzone: Nuovi Segreti a Verdansk

Distruzione allo Stadio : Lanciatevi a Verdansk e affrontate un contratto a più fasi per scoprire i segreti high-tech nascosti all'interno dello Stadio di Verdansk, che subirà una drammatica trasformazione.

Nuove Modalità a Tempo Limitato : Riacquistate i compagni di squadra caduti in Stadium Resurgence e lottate per evitare l'eliminazione in Deadline .

Nuove Funzionalità : Completate il nuovo contratto Satellite Highjack per contribuire a un misterioso e imminente evento globale.

Battle Pass, BlackCell e Nuovi Operatori

Il nuovo Battle Pass della Stagione 5 è guidato dal genio tattico Lawrence Sims , direttamente dalla campagna di Black Ops 6. Il pass include oltre 100 ricompense, tra cui due nuove armi base gratuite (l'fucile d'assalto ABR A1 e la LMG PML 5.56 ), nuove skin operatore, progetti arma e molto altro.

BlackCell sarà guidato da Solace , l'incarnazione vivente del bene, pronto a portare ordine nel caos. Inoltre, preparatevi a impersonare l'iconico The Replacer e a terrorizzare i nemici con The Fisherman, dal film So cosa hai fatto .

Per ulteriori dettagli e per rimanere aggiornati su tutte le novità, visitate il blog ufficiale di Call of Duty.