Trionfo Italia ai Mondiali di scherma: oro nella sciabola maschile, battuta l'Ungheria in finale

L’Italia conquista la sua sesta medaglia ai Mondiali di scherma a Tbilisi con uno straordinario oro nella sciabola maschile a squadre, ottenuto lunedì 28 luglio. Dopo il bronzo nel fioretto femminile, è arrivata la medaglia più prestigiosa grazie al quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.

In finale, gli azzurri hanno superato i campioni in carica dell’Ungheria con il punteggio di 45-37, conquistando così il settimo titolo iridato italiano nella specialità, a distanza di dieci anni dall’ultimo successo ottenuto a Mosca nel 2015. Il bronzo è andato alla Romania, che ha sconfitto il Giappone 45-41 nella finale per il terzo posto.

È il secondo oro per l’Italscherma in questa edizione georgiana dopo il trionfo della squadra maschile di fioretto. Un percorso impeccabile quello degli azzurri della sciabola, che hanno mostrato solidità e determinazione in ogni incontro.

L’Italia ha esordito nei sedicesimi eliminando la Thailandia 45-29, poi ha battuto la Germania 45-39 agli ottavi e la Polonia 45-28 ai quarti di finale. In semifinale, la vittoria sul Giappone per 45-30 ha aperto le porte alla sfida decisiva contro gli ungheresi.

La finale è stata ricca di emozioni: partenza in salita per gli azzurri, sotto 12-4, ma una rimonta spettacolare ha riportato il punteggio in parità sul 13-13. Da quel momento, l’Italia ha preso il controllo del match fino all’assalto conclusivo di Curatoli, che ha chiuso il duello sul 45-36, sancendo il trionfo azzurro.