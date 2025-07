Scherma, Bronzo per l'Italia nel fioretto femminile a squadre ai Mondiali di Tbilisi

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel fioretto femminile a squadre ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi, in Georgia, grazie alla vittoria per 45-30 sul Giappone nella finale per il terzo posto disputata oggi, lunedì 28 luglio.

Le protagoniste del successo azzurro sono state Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, attuali numero uno del ranking internazionale. Dopo aver mancato l’accesso alla finale a causa della sconfitta contro la Francia in semifinale, le azzurre hanno reagito con determinazione e lucidità, dominando l’incontro decisivo per il podio.

Il cammino dell’Italia in questi Mondiali era iniziato con un netto successo per 45-4 sulla Romania, seguito da un altro convincente 45-34 contro l’Ucraina nei quarti di finale. Solo la sconfitta in semifinale ha interrotto una serie di prestazioni impeccabili, ma non ha impedito alla squadra di salire sul podio mondiale.