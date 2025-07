Dazi Usa: incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia, svolta nei negoziati commerciali Ue-Usa

Storico vertice sui dazi oggi, domenica 28 luglio, tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nella tenuta di Turnberry, sulla costa sud-occidentale della Scozia, proprietà del tycoon.

"Se l'accordo si farà, sarà il più grande mai concluso", ha dichiarato von der Leyen, sottolineando l’importanza di "ribilanciare il commercio con gli Stati Uniti". La presidente della Commissione ha evidenziato come l’interscambio tra Unione Europea e Stati Uniti sia il più grande al mondo, con un volume pari a 1,7 trilioni di dollari e un mercato integrato da oltre 800 milioni di persone.

Leggi anche Dazi Usa, oggi l'incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia: trattativa cruciale al Turnberry Golf Club

Trump ha ribadito che "le tariffe per l’Ue non saranno in nessun caso inferiori al 15%". Ha poi aggiunto che solo "3 o 4 punti critici" restano da definire e che "sapremo tra un’ora se l’accordo ci sarà oppure no". Il presidente ha inoltre precisato che i prodotti farmaceutici "non rientrano nell'accordo di oggi".

"Abbiamo avuto un buon rapporto nel tempo, ma è stato squilibrato e ingiusto per gli Stati Uniti", ha affermato Trump. "Penso che entrambe le parti vogliano una maggiore equità. Il partenariato Ue-Usa è stato davvero molto sbilanciato, e non dovrebbe esserlo".

Rivolgendosi al team negoziale europeo, Trump ha espresso fiducia: "Siamo qui con il suo staff, molto brillante, e speriamo di risolvere alcune questioni. Se non ci riusciremo, scatteranno i dazi e loro faranno ciò che devono".

Il presidente americano ha annunciato che "tutti gli accordi entreranno in vigore dal primo agosto", escludendo ogni proroga nei colloqui con i singoli Paesi. Ha anche accennato alla trattativa con la Cina: "Siamo molto vicini a un accordo, vediamo come va", ha detto, riferendosi al prossimo round di negoziati con Pechino previsto a Stoccolma.

Nel corso dell’incontro non è mancato un momento distensivo. Von der Leyen ha scherzato: "Sei noto per essere un negoziatore tosto", e Trump, sorridendo, ha replicato: "Giusto. È la cosa più importante".

L’Unione Europea mira a un’intesa che possa disinnescare le tensioni commerciali sorte con la minaccia americana di imporre dal 1° agosto dazi fino al 30% sui prodotti europei. Le capitali europee stanno valutando una risposta con una contro-lista di dazi da 93 miliardi di euro.

Secondo il Guardian, oggi in Scozia è presente una delegazione Ue di alto livello, elemento che potrebbe segnare una svolta nei colloqui. Tra i presenti, anche il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick e il rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer.