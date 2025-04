Von der Leyen: pausa sui dazi dagli USA è positiva, l’UE pronta a negoziare

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto positivamente l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump sulla sospensione dei cosiddetti dazi reciproci, definendolo “un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”. Attraverso un messaggio sui social, von der Leyen ha sottolineato come per il buon funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento siano indispensabili condizioni chiare e prevedibili.

I dazi, ha ribadito, “sono tasse che danneggiano imprese e consumatori”. Per questo ha sempre sostenuto un accordo tariffario “zero a zero” tra Unione Europea e Stati Uniti. Bruxelles resta aperta a negoziati costruttivi con Washington, con l’obiettivo di raggiungere un commercio privo di attriti e basato sulla reciprocità.

Von der Leyen ha anche evidenziato l’impegno dell’Europa nella diversificazione delle proprie partnership commerciali, collaborando con Paesi che rappresentano l’87% del commercio mondiale e che condividono l’interesse per uno scambio libero di beni, servizi e idee. In parallelo, l’UE sta accelerando la rimozione delle barriere interne al mercato unico, considerato fondamentale per la stabilità e la resilienza in tempi di incertezza.

Solo ieri l’Unione Europea aveva annunciato controdazi tra il 10% e il 25% su numerosi prodotti americani in risposta alle tariffe varate da Trump. Una decisione che potrebbe aver contribuito alla sospensione annunciata dagli USA, valida per tre mesi e rivolta a tutti i Paesi ad eccezione della Cina, aprendo ora uno spiraglio per trattative in un clima più disteso.

