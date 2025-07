Dazi Usa, oggi l'incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia: trattativa cruciale al Turnberry Golf Club

Oggi, il prestigioso Turnberry Golf Club in Scozia ospita un incontro cruciale tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, segnando un momento decisivo nei negoziati sui dazi tra USA e UE. Un faccia a faccia che potrebbe plasmare il futuro commerciale di entrambe le sponde dell’Atlantico, tra tensioni e opportunità da non perdere. Rimanete sintonizzati: le trattative sono appena cominciate.

È fissato per oggi pomeriggio alle 16:30 ora locale (le 17:30 in Italia) il faccia a faccia in Scozia tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il vertice si terrà al Turnberry Golf Club, resort di proprietà dello stesso Trump, con al centro i delicati negoziati sui dazi doganali tra Unione Europea e Stati Uniti.

A confermare l’appuntamento è stata ieri sera la Casa Bianca, aggiornando l’agenda del presidente, giunto in Scozia venerdì scorso. La stessa von der Leyen aveva anticipato l'incontro al termine di una “proficua telefonata” con Trump, durante la quale è stata concordata la riunione per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche.

Bruxelles punta a ottenere il via libera definitivo all’accordo elaborato dai negoziatori: Maros Sefcovic per l’Ue e Howard Lutnick con Jamieson Greer per gli Usa. Il compromesso prevede dazi del 15% su parte delle importazioni europee, con alcune deroghe.

Trump, parlando ai giornalisti prima di partire per il Regno Unito, ha stimato le probabilità di accordo con l’Ue al “50%”, salvo poi ridimensionarle affermando che “sono inferiori”, ma ricordando che anche il Giappone ha ceduto solo in un secondo momento, aprendo alla cooperazione economica con Washington.

L’Ue ritiene che l’intesa sia “a portata di mano”, ma ha già approvato contromisure nel caso in cui non si arrivi a una firma entro il 1° agosto. Se salterà l’accordo, dal 7 agosto scatteranno nuovi dazi europei fino al 30% su beni statunitensi per un valore complessivo di 93 miliardi di euro. Dei 27 Paesi membri, solo l’Ungheria ha espresso voto contrario.

La visita di Trump in Scozia durerà quattro giorni. Oltre agli incontri al Turnberry e a Aberdeen, il presidente USA vedrà il primo ministro britannico Keir Starmer e il premier scozzese John Swinney. Il viaggio, definito dalla Casa Bianca come una “visita di lavoro”, prevede anche eventi legati agli affari personali del tycoon, inclusa l’inaugurazione di un nuovo campo da golf dedicato alla madre, Mary Anne MacLeod, nativa dell’isola di Lewis.

Le associazioni imprenditoriali locali, tra cui i produttori di whisky scozzese, sperano in concessioni tariffarie per migliorare l’export verso gli Stati Uniti. Il presidente non incontrerà Re Carlo III durante questa visita: il ricevimento ufficiale è in programma per settembre.

Il contesto è segnato dall’imminente entrata in vigore di nuovi dazi americani fino al 50% su beni provenienti da decine di Paesi, inclusi Canada, Messico e l’Ue. Il Regno Unito figura tra i pochi partner ad aver già concluso un accordo commerciale bilaterale con Washington.

Massime le misure di sicurezza in tutta la regione. Gli aeroporti di Aberdeen e Prestwick sono soggetti a controlli rafforzati, con zone di volo interdette e strade chiuse intorno ai resort presidenziali. In giornata sono previste manifestazioni di protesta ad Aberdeen e Edimburgo organizzate dal collettivo “Stop Trump”.