Mondiali nuoto: la 12enne cinese Yu Zidi incanta nei 200 misti e vola in finale a Singapore

Una giovanissima stella brilla ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. La protagonista è la cinese Yu Zidi, appena 12 anni, capace di conquistare la finale nei 200 misti con un tempo sorprendente: 2'10''22, il settimo crono assoluto delle semifinali.

Nata il 16 ottobre 2012, Yu ha stupito tutti per la maturità tecnica e la fluidità del gesto atletico, tenendo testa ad atlete di caratura internazionale. In testa alla classifica provvisoria c’è la canadese Summer McIntosh (2'07''39), seguita dalla statunitense Alex Walsh (2'08''49) e dalla giapponese Mio Narita (2'09''16). La finale è in programma martedì 28 luglio.

Yu Zidi partecipa a tre gare in totale in questi Mondiali, iniziati ufficialmente il 27 luglio. Oltre ai 200 misti, la giovane nuotatrice cinese è iscritta anche nei 400 misti e nei 200 farfalla. Durante i recenti campionati cinesi, nei 200 misti, ha fatto registrare tempi che sarebbero bastati per accedere alla finale olimpica di Parigi 2024.

La partecipazione di Yu è resa possibile da una deroga speciale concessa da World Aquatics, la federazione internazionale del nuoto, che normalmente richiede un’età minima di 14 anni per competere ai Mondiali. Le eccezioni sono consentite solo in presenza di prestazioni cronometrate di altissimo livello. E la 12enne ha dimostrato ampiamente di essere all’altezza, meritando pienamente il posto in vasca accanto alle big del nuoto mondiale.