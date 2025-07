Mondiali nuoto - Sara Curtis entra nella storia: prima italiana in finale nei 100 stile libero

Sara Curtis ha scritto una pagina storica ai Mondiali di nuoto di Singapore, conquistando l’accesso alla finale dei 100 metri stile libero, la gara regina della disciplina. L’azzurra ha chiuso la semifinale con il tempo di 53"39, il quarto crono della sessione dietro a Mollie O'Callaghan, Cheng Yujie e Beryl Gastaldello, e il settimo complessivo. Con questo risultato, nuoterà domani – venerdì 1 agosto – dalla corsia numero 1, per tentare l'impresa e salire sul podio.

È la prima volta che un’atleta italiana riesce a qualificarsi per la finale mondiale dei 100 stile libero. "Il tempo onestamente non mi soddisfa, penso e sono certa di valere molto meno", ha commentato Curtis al termine della gara. "È bellissimo essere in una finale mondiale, ora me la godrò. Ma questo crono non rispecchia il mio stato di forma".

Leggi anche Mondiali nuoto: la 12enne cinese Yu Zidi incanta nei 200 misti e vola in finale a Singapore

Classe 2006, Sara Curtis è nata a Savigliano il 19 agosto, da padre italiano e madre nigeriana. Da tempo è considerata una delle promesse più luminose del nuoto italiano. Agli ultimi Assoluti di Riccione, ha conquistato l’oro proprio nei 100 stile libero con un eccezionale 53"01, ottenendo il pass per i Mondiali e stabilendo il nuovo record italiano, strappandolo a Federica Pellegrini dopo otto anni.

Nella stessa competizione, Curtis si era distinta anche nei 50 stile libero, abbassando due volte il primato nazionale: prima in batteria con 24"52, poi in finale con un impressionante 24"43. Ad aprile ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove prosegue gli studi e gli allenamenti presso l’Università della Virginia.

A Singapore, la giovane azzurra rappresenta oggi la nuova speranza del nuoto azzurro, pronta a sfidare le grandi della specialità per riportare l’Italia ai vertici mondiali della velocità in vasca.