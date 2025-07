Auto contromano sulla A4 Torino-Milano: quattro morti e una donna gravemente ferita

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Due auto si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di quattro morti e una donna ferita in modo grave, trasportata in elicottero in un ospedale del milanese in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture avrebbe imboccato l’autostrada contromano. Alla guida c’era un uomo anziano che si è schiantato frontalmente contro un altro veicolo su cui viaggiavano quattro persone. L’impatto è stato fatale per il conducente contromano e per tre degli occupanti dell’altra auto. L’unica sopravvissuta, una donna, è stata estratta dalle lamiere in condizioni critiche e trasferita in elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Nel fine settimana, diversi incidenti gravi si sono verificati in varie regioni italiane. In Puglia, sulla SS 16 in direzione Brindisi, una donna di 33 anni incinta ha perso la vita in un violento scontro all’altezza di Mola di Bari. Sempre a Bari, in via Giulio Petroni, un’ambulanza del 118 della ASL si è scontrata con un SUV mentre era in transito per un intervento in codice giallo. Tre operatori sanitari sono rimasti feriti, uno dei quali con un trauma cranio-facciale, e anche una persona a bordo del SUV ha avuto un malore ed è stata ricoverata all’ospedale Di Venere.

In provincia di Cuneo, un’auto è precipitata lungo una scarpata per oltre 100 metri, sulla strada tra le frazioni di Campiglione e Pellegrino. Due donne sono rimaste ferite: una trasportata in codice verde, l’altra in codice rosso dopo un intervento di recupero con verricello da parte dei soccorritori.

Un altro incidente si è verificato nella notte a Pistoia, intorno alle 3:30, in via di Pieve a Celle. Due auto si sono scontrate frontalmente, provocando sei feriti, due dei quali in condizioni serie.

A Breda di Piave, in provincia di Treviso, un frontale tra due auto ha causato il ferimento di sei persone, tutte trasportate in ospedale per accertamenti e cure.