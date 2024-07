Incidente in A4: Furgone contromano provoca scontro con 4 auto, un ferito gravissimo

Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A4, tra la barriera della Ghisolfa e Rho/Arluno, in direzione Torino. Un furgone che viaggiava contromano ha colpito un taxi e altre tre vetture, causando il ferimento grave di una persona e ulteriori lesioni a un'altra.

L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 di notte. Il furgone, che procedeva in contromano, ha impattato violentemente contro un taxi, che ha riportato i danni maggiori. Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorsi, con due ambulanze e due automediche, che hanno trasportato il ferito più grave in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Un altro ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Dopo l'incidente, il conducente del furgone è fuggito a piedi, ma è stato trovato poco dopo nei campi adiacenti all'autostrada, in stato confusionale. Sembrava non ricordare l'accaduto e non ha saputo rispondere alle domande dei vigili del fuoco.

La polizia stradale ha chiuso il tratto autostradale per tutta la notte per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Questo ha causato lunghe code di oltre due chilometri, con il traffico che è tornato alla normalità solo con le prime luci dell'alba.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle auto coinvolte. La polizia stradale ha avviato un'indagine per determinare le esatte cause e la dinamica dello scontro.