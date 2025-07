Avellino-Lazio oggi alle 20:30: formazioni ufficiali e diretta TV in chiaro su Sportitalia

La Lazio di Maurizio Sarri torna in campo per la seconda amichevole estiva. Oggi, sabato 26 luglio, i biancocelesti affrontano l’Avellino allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone nel Memorial Sandro Criscitiello, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:30.

Dopo la vittoria per 3-0 contro la formazione Primavera, la squadra di Sarri alza il livello delle sfide pre-campionato affrontando un Avellino appena promosso in Serie B. Per il tecnico toscano, tornato sulla panchina laziale a sedici mesi dalle dimissioni di marzo 2024, si tratta di un test più impegnativo in vista della nuova stagione.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

Avellino (4-3-1-2): Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Palumbo, Armellino; D’Andrea; Panico, Lescano. Allenatore: Biancolino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri

Il match tra Avellino e Lazio sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Sportitalia, canale che detiene l’esclusiva dell’evento. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratuito collegandosi al sito ufficiale di Sportitalia o scaricando l’app dedicata per smartphone e tablet.