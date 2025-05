Napoli-Genoa Serie A oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming

Home / Social News / Napoli-Genoa Serie A oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming

Il Napoli torna protagonista nella 36ª giornata di Serie A, ospitando il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Antonio Conte guida la classifica con 77 punti, mantenendo un vantaggio di tre lunghezze sull’Inter. I rossoblù, invece, sono attualmente tredicesimi con 39 punti.

Orario e probabili formazioni di Napoli-Genoa

Il match è in programma oggi, domenica 11 maggio, con fischio d’inizio alle 20:45. Ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici per l'atteso confronto serale:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori.Allenatore: Antonio Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti.Allenatore: Patrick Vieira.

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche sul canale 214, attivando l’opzione Zona Dazn. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e Dazn, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV.

Altri aggiornamenti su Serie A

Torino-Inter Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, dove vederla in TV e streaming

Dopo la storica impresa in Champions League contro il Barcellona, l’Inter torna in campo in Serie A con l’obiettivo di restare in corsa per lo scudetto.

Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming

La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico.

Milan-Bologna Serie A oggi alle 20:45: formazioni probabili, diretta tv e dove vederla in streaming

Sfida di alta classifica a San Siro tra Milan e Bologna, in campo oggi, venerdì 9 maggio alle ore 20:45 per la 36ª giornata di Serie A.