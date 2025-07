Emily Venz si fidanza a Ischia: proposta romantica in barca per la top model australiana

Emily Venz, la top model più amata d'Australia, ha conquistato i cuori dei suoi follower con una romantica proposta a Ischia. Sulle acque incantate del mare campano, il suo compagno Jordan Davies si è inginocchiato per chiederle di diventare sua, regalando un momento magico e indimenticabile. La notizia ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole: Emily Venz si fidanza a Ischia, un nuovo capitolo d’amore che promette emozioni.

Emily Venz, considerata la modella più famosa d'Australia, ha annunciato il suo fidanzamento con una romantica proposta avvenuta in Italia, precisamente a Ischia. L’annuncio è arrivato tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un video che la ritrae emozionata mentre il compagno Jordan Davies si inginocchia su una barca, con il tramonto sul mare campano a fare da sfondo.

Emily, in vacanza da alcuni giorni tra Capri e Ischia, ha condiviso con i suoi follower numerosi momenti del viaggio. Per l’occasione speciale indossava un completo bianco elegante, composto da una gonna lunga con inserti di pizzo trasparente e un top corto annodato sul davanti. I suoi lunghi capelli biondi svolazzavano al vento mentre pronunciava il classico “Sì, lo voglio”, visibilmente emozionata.

In un post successivo, la modella ha pubblicato una galleria di immagini dedicate al giorno della proposta, ma è stata una foto in particolare a conquistare il pubblico: quella che mostra in primo piano il prezioso anello di fidanzamento, un diamante di grandi dimensioni incastonato in una fede d’oro. Lo scatto ha superato i 37.000 like in poche ore.

Il post è stato inondato di commenti e auguri da parte di fan, amici e altre influencer che seguono Emily. L’annuncio ha attirato grande attenzione anche sui media internazionali, confermando ancora una volta la popolarità della modella australiana.