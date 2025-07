WELOCK ToucA51: Recensione completa della serratura smart intelligente

Scopri la rivoluzionaria WELOCK ToucA51, la serratura smart che combina sicurezza, praticità e tecnologia all’avanguardia. Facile da installare e dotata di cinque metodi di accesso, si adatta perfettamente a ogni esigenza, da famiglie a professionisti. Con una promozione attiva e spedizione rapida dall’Europa, questa soluzione rappresenta il futuro della sicurezza domestica. Vediamo insieme cosa include la confezione e perché potrebbe essere il prossimo upgrade per la tua casa.

Contenuto della confezione

Laè unaprogettata per garantire sicurezza e comodità. Offre fino a cinque metodi di accesso, è semplice da installare e si adatta perfettamente alle esigenze di famiglie, professionisti e host di Airbnb. Con una promozione attiva e spedizione dai magazzini europei, rappresenta una delle soluzioni più interessanti del mercato.

La serratura smart WELOCK ToucA51

Manuale di installazione e guida rapida

Set di viti e accessori per il montaggio

Tre carte RFID preconfigurate

All’interno della confezione si trovano:L’imballaggio risulta curato, con protezioni in plastica e pluriball. La presenza del sigillo garantisce che il prodotto non sia stato manomesso prima della consegna.

Caratteristiche tecniche della WELOCK ToucA51

Lettore di impronte digitali ad alta precisione (riconoscimento in 0,5 secondi, memorizza fino a 100 impronte)

ad alta precisione (riconoscimento in 0,5 secondi, memorizza fino a 100 impronte) Tastierino numerico retroilluminato per codici PIN personalizzati

per codici PIN personalizzati RFID card per accesso rapido senza codice o impronta

per accesso rapido senza codice o impronta Connettività Bluetooth per controllo tramite app mobile (Android/iOS)

per controllo tramite app mobile (Android/iOS) Possibilità di sblocco remoto via WiFi grazie al modulo opzionale WIFIBOX3

grazie al modulo opzionale Resistenza a polvere e acqua (certificazione IP65 )

) Alimentazione con 3 batterie AAA (fino a 10 mesi di autonomia)

Porta USB di emergenza in caso di batteria scarica

Metodi di sblocco disponibili

Impronta digitale – rapida e sicura Codice PIN – personalizzabile per ogni utente Card RFID – accesso immediato con un tocco App WELOCK – gestione remota via Bluetooth Sblocco remoto WiFi – possibile con WIFIBOX3

Installazione facile e veloce

Laoffre 5 modalità di apertura:

Rimuovere la vecchia serratura Inserire il cilindro della WELOCK ToucA51 Fissare con le viti fornite Inserire le batterie AAA Configurare codici, impronte e connessione Bluetooth

La serraturaè compatibile con porte europee spesse tra 30 mm e 70 mm. L’installazione avviene in pochi semplici passaggi:Non sono necessari trapani né modifiche strutturali alla porta.

Controllo tramite app WELOCK

Aggiungere o rimuovere utenti

Verificare lo storico degli accessi

Creare codici temporanei

Controllare lo stato della batteria

Ricevere notifiche in tempo reale

Per chi è pensata la WELOCK ToucA51

Famiglie con bambini o anziani

con bambini o anziani Professionisti che desiderano gestire accessi flessibili

che desiderano gestire accessi flessibili Host Airbnb che vogliono fornire codici temporanei a ospiti

Vantaggi principali

Prezzo competitivo : €119 con codice sconto VD50

: €119 con codice sconto Spedizione veloce dai magazzini europei

dai magazzini europei Garanzia di 2 anni

Gestione accessi completa via app, codici e impronte

via app, codici e impronte Installazione fai-da-te in meno di 10 minuti

L'app consente di:In combinazione con il modulo, è possibile integrare l’assistente vocaleQuesta serratura smart è ideale per:Laè una serratura smart completa, sicura e adatta a ogni tipo di esigenza domestica o professionale. Offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, numerose modalità di accesso e un design robusto adatto all’uso quotidiano.

In questo video puoi vedere la serratura smart installata a casa: la WELOCK ToucA51. È facile da montare, ha un prezzo accessibile e funziona alla perfezione con impronta, codice, RFID e app. Se cerchi una soluzione intelligente per aumentare la sicurezza della tua porta, senza spendere una fortuna, questa è la scelta giusta. Guarda fino alla fine per vedere come funziona davvero!