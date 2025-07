Ozzy Osbourne: 7 curiosità che (forse) non conoscevi sulla leggenda del metal

Ozzy Osbourne, leggenda del rock e icona del metal, ci ha lasciato il 22 luglio 2025 a 76 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan di tutto il mondo. Con la sua voce roca, i testi visionari e le performance teatrali, ha rivoluzionato generazioni. Ma quanto si conosce davvero della sua vita? Scopriamo insieme 7 curiosità sorprendenti che (forse) non conoscevi sulla sua straordinaria carriera e personalità.

1. Un soprannome da icon … e da scandalo - Chi lo chiamava “Principe delle Tenebre” non aveva tutti i torti: il suo look macabro e le pose demoniache ne fecero un’icona controversa, tanto da suscitare polemiche e accuse di satanismo già negli anni Settanta.

2. L’ascesa con i Black Sabbath - Nato a Birmingham nel 1948, nel 1968 fonda con Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward i Black Sabbath. Con capolavori come “Paranoid”, “Iron Man” e “War Pigs”, lanciò le basi dell’heavy metal, diventando leggenda.

3. L’alba di una carriera solista - Cacciato dai Sabbath nel 1979, Ozzy si riprese alla grande come solista con “Crazy Train” e “Mr. Crowley”. Accanto a lui,il rivoluzionario chitarrista Randy Rhoads (scomparso tragicamente nel 1982) e poi Zakk Wylde, che lo accompagnarono in decenni di successi.

4. Il re del reality TV - Nel 2002 divenne star del piccolo schermo con The Osbournes, reality che mostrava il lato più umano e disfunzionale della sua famiglia, conquistando il pubblico e critiche a ripetizione.

5. Malattia e resilienza - Nel 2020 gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson. Nonostante operazioni alla colonna vertebrale e cadute drammatiche, promise sempre un ritorno sul palco, fino al suo ultimo concerto il 5 luglio 2025 a Birmingham, città che gli diede i natali.

6. Beneficenza e show finale - L’evento “Back to the Beginning” vide Ozzy sul palco con artisti del calibro di Metallica, Guns N’ Roses e Slayer, e raccolse fondi per beneficenza. Sua figlia Kelly ricevette anche una proposta di matrimonio, mentre il padre, seduto sul trono, salutava la folla.

7. Messaggi subliminali e processi - Al centro di accuse legali, soprattutto per il brano “Suicide Solution” (1980), fu accusato di istigare al suicidio. Assolto nel 1992, si difese affermando che si trattava di una critica all’alcolismo, non di un incitamento all’autolesionismo.

Ozzy Osbourne ha lasciato il palco, ma la sua eredità brilla ancora nei riff distorti, nelle urla liberatorie, nelle anime di chi lo ha amato o odiato. Un simbolo di eccesso, coraggio e autenticità: un suono che non conosce tramonto.