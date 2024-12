Tre curiosità sulla spesa online che forse non conosci

La pandemia ha avuto una forte influenza sulla vita delle persone tanto che ancora oggi se ne possono ammirare i risultati. Alcuni di questi sono positivi, come il maggior desiderio di equilibrare vita lavorativa e privata, o come l’aver avvicinato tutti a quella che oggi sembra un’attività ordinaria: la spesa online.

Quello che in lockdown era una necessità, oggi è, a tutti gli effetti, una comodità di cui molti non riescono più a fare a meno. Fare la spesa online e non più solo lo shopping occasionale, ha rivoluzionato il modo in cui si acquistano alimenti e beni di uso quotidiano, rendendo più facile e veloce riempire il carrello senza lasciare casa o ufficio.

Dietro questa apparentemente innocua comodità, tuttavia, si nascondono aspetti poco noti che ci raccontano molto su come la tecnologia e il marketing influenzino gli acquisti. Ecco tre curiosità che forse ancora non sono conosciute sulla spesa online.

I prodotti non vengono mostrati per caso

Ma la spesa a domicilio è davvero solo il risultato della nostra lista della spesa? Decisamente no. Proprio come nei supermercati fisici, il web ha le sue regole e i suoi scaffali preferenziali.

Se nei negozi i prodotti esposti all’altezza degli occhi dei clienti si trovano lì grazie ad accordi commerciali tra i brand e rivenditori, lo stesso avviene online. I primi risultati delle ricerche o i prodotti "consigliati" spesso sono frutto di una precisa strategia di marketing da entrambe le parti.

Questo significa che la spesa online di ognuno non è solo influenzata dalle sue preferenze, ma anche da strategie di marketing che spingono determinati prodotti. Questo non è necessariamente negativo, perché spesso si tratta di prodotti validi e magari in promozione a prezzi vantaggiosi; significa semplicemente tenere gli occhi aperti e fare qualche verifica prima di inserire il prodotto nel carrello virtuale.

Anche gli algoritmi decidono per noi

Quando si ordina la spesa a domicilio, non sono solo i clienti a scegliere i prodotti: gli algoritmi, di cui sempre più spesso sentiamo parlare, analizzano le abitudini di acquisto per proporre articoli che, secondo i calcoli informatici, potrebbero riscuotere interesse da parte dell’utente. Questo sistema, infatti, non solo facilita l’esperienza di shopping, ma orienta anche i clienti, fidelizzandoli verso un certo brand.

Molte piattaforme, inoltre, utilizzano tecniche come il "dynamic pricing", che adatta il prezzo di un prodotto in base alla domanda o persino alle ricerche precedenti. Per esempio, controllando spesso il prezzo di un prodotto, è molto probabile notare variazioni frequenti e offerte lampo.

Il packaging emozionale

Se le catene di supermercati spesso consegnano nei propri sacchetti, i supermercati prettamente online curano molto il packaging, per rendere l'esperienza di unboxing, ovvero il momento in cui si apre un pacco, emotivamente coinvolgente.

Le aziende investono molto per assicurarsi che i prodotti arrivino freschi, ben conservati e presentati in modo accattivante. Spesso il packaging è progettato per evocare sensazioni positive: dai colori vivaci delle scatole a frasi motivazionali stampate, tutto è studiato per creare un’esperienza che fidelizzi il cliente.

Alcune piattaforme, inoltre, includono omaggi come ricette o campioni gratuiti, trasformando un gesto quotidiano in un momento divertente e in una sorpresa inaspettata.

ministro Carlo Nordio avvistato a Trastevere mentre fa la spesa al supermercato - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato avvistato a Trastevere mentre faceva la spesa in un supermercato situato vicino al ministero dell'Istruzione e del Merito. Indossando una camicia bianca a righe rosse e una cravatta grigia, il ministro ha attirato l'attenzione dei clienti presenti.

Aumento significativo nell'uso di farmaci anti-obesità in Italia: +18% nella spesa e +26% nei consumi - Il Rapporto OsMed 2023, presentato oggi dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a Roma, evidenzia un notevole incremento nell'utilizzo di farmaci anti-obesità in Italia. In particolare, si registra un aumento del 18% nella spesa e del 26% nei consumi di questi medicinali.

Inflazione a ottobre 2024: prezzi in aumento per beni alimentari e carrello della spesa - A ottobre 2024, l'inflazione in Italia ha registrato un aumento dello 0,9% su base annua, segnando un'inversione rispetto ai dati precedenti. Questo incremento è accompagnato da un aumento significativo dei prezzi nel settore alimentare, con un'accelerazione della dinamica tendenziale che ha raggiunto il 2,4%, in crescita rispetto all'1,1% di settembre.