Giulia De Lellis in vacanza con le amiche, Tony Effe a Lipari: Fa bene alla coppia

Giulia De Lellis e Tony Effe si godono le vacanze in modo diverso: lei tra amiche in un resort di lusso, lui tra le suggestive isole Eolie. La distanza temporanea alimenta gossip e supposizioni sulle loro relazioni, ma potrebbe anche essere un’occasione per ritrovare energie e desiderio. Alla fine, prendersi del tempo lontano può fare bene alla coppia, rafforzando i sentimenti e la complicità. Un’estate all’insegna della libertà e del rispetto reciproco.

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno trascorrendo le vacanze estive, ma in località diverse. L’influencer si trova in un resort esclusivo insieme a un gruppo di amiche, mentre il rapper romano ha scelto la tranquillità di Lipari, nelle isole Eolie, per qualche giorno di relax.

La scelta di passare le vacanze separatamente ha subito alimentato voci di crisi tra i due, soprattutto sui social. Alcuni follower hanno ipotizzato una rottura o un momento di tensione nella relazione. A spegnere i pettegolezzi è stata la stessa Giulia, che ha voluto chiarire: “Fa bene alla persona e fa bene alla relazione”.

Leggi anche Tony Effe festeggia 34 anni: la dolce dedica di Giulia De Lellis, Amore della mia vita

Nonostante la coppia sia in attesa della loro prima figlia, che si chiamerà Priscilla, entrambi mantengono un approccio riservato alla gravidanza. Le immagini condivise sui social sono poche e selezionate, ma negli ultimi giorni hanno pubblicato alcune foto separate delle rispettive vacanze.

Giulia ha risposto anche a chi le ha chiesto spiegazioni sul viaggio in solitaria, lanciando un messaggio chiaro attraverso una storia su Instagram: “Se siete fidanzate con qualcuno che prova a dirvi di non fare una vacanza con le vostre amiche, scappate. Io divento pazza quando leggo queste cose… non esiste che un fidanzato o una fidanzata vieti di passare del tempo con gli amici”.

L’influencer ha ribadito quanto per lei sia importante l’indipendenza nella coppia: “Per me è sacrosanto, nessuno può vietarvi una cosa del genere e chi lo fa non vi vuole davvero bene. Non mi mandate questi messaggi, piuttosto lavoriamo su queste relazioni malsane”.