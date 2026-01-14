Giulia De Lellis compie 30 anni: la dedica a Tony Effe e le foto con Priscilla

A poche ore dai 30 anni, Giulia De Lellis si racconta sui social con parole intime e immagini familiari: un compleanno che diventa bilancio personale, tra maternità, amore e nuovi equilibri costruiti passo dopo passo.

Il traguardo dei 30 anni arriva per Giulia De Lellis come un momento di consapevolezza. Non c’è spazio per l’ansia da numero tondo, ma per la gratitudine verso un percorso che l’ha portata a sentirsi finalmente allineata con la propria vita.

Negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo nel mondo digitale, ha avviato un progetto imprenditoriale di successo con Audrer e ha costruito una quotidianità fatta di stabilità e nuove priorità. Un equilibrio nato anche dal confronto con se stessa e dalle scelte compiute lontano dai riflettori.

La svolta più profonda è arrivata con la nascita di Priscilla. Da quel momento, racconta, il tempo ha assunto un altro valore e le prospettive si sono ampliate, trasformando ogni gesto in un atto di cura e presenza.

Nel suo messaggio, Giulia riserva parole particolarmente intense al compagno Tony Effe, descritto come punto fermo, complice e sostegno quotidiano. Un legame fatto di affetto, complicità e anche di contrasti, vissuti come parte naturale di un amore autentico.

Alle parole si uniscono alcune immagini che la ritraggono insieme a Tony e alla piccola Priscilla. Scatti semplici, privati, accompagnati da una definizione che racchiude tutto il senso di questo nuovo capitolo: la sua famiglia.