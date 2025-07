Pistoia, ritrovato senza vita il 70enne scomparso: il figlio fermato per omicidio

Macabra scoperta nel pomeriggio di martedì 22 luglio ad Agliana, in provincia di Pistoia. In un’area appartata di via Branaccia, località Ferruccia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, identificato nelle ore successive come Salvatore Blandino, 70 anni, residente a Quarrata e scomparso dallo scorso 27 giugno.

A confermare l’identità è stata la comparazione con le informazioni fornite dai familiari. Proprio la sorella dell’uomo aveva presentato denuncia di scomparsa, facendo scattare le ricerche ufficiali da parte della Prefettura di Pistoia e delle forze dell’ordine.

Leggi anche Donna di 74 anni violentata e rapinata in casa a Pistoia: fermato un 21enne maliano

Il ritrovamento del cadavere ha aperto immediatamente un fascicolo per omicidio. La Procura di Pistoia ha disposto il fermo del figlio della vittima, ritenuto il principale sospettato del delitto. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Il Tirreno e La Nazione, a carico dell’uomo ci sarebbero indizi gravi che lo collegherebbero direttamente alla morte del padre.

Gli inquirenti escludono al momento le ipotesi di una morte accidentale o naturale. Il corpo è stato rinvenuto in condizioni che avvalorano la pista dell’omicidio, ma sarà fondamentale l’esito dell’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Quarrata, in collaborazione con la compagnia di Pistoia, sotto il coordinamento della procura e della pubblica accusa guidata dal sostituto procuratore Chiara Contesini. Nelle prossime ore il figlio di Blandino potrebbe essere ascoltato in sede di interrogatorio di garanzia.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Quarrata, ancora incredula di fronte a una vicenda familiare che sembra trasformarsi in un caso di cronaca nera.