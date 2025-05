Caleb Followill si frattura il tallone: Kings of Leon annullano il tour europeo, salta anche Camaiore

Grave infortunio per Caleb Followill, frontman dei Kings of Leon, costretto a fermarsi dopo essersi fratturato il tallone. A causa dell’incidente, la band ha annunciato la cancellazione di tutte le date da headliner previste nei festival estivi in Regno Unito ed Europa tra giugno e luglio 2025.

L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale nel quale il gruppo esprime “grande rammarico” per la decisione, spiegando che Caleb ha subito un’operazione d’emergenza e dovrà affrontare un lungo periodo di recupero, stimato in circa 8 settimane, sotto la supervisione di specialisti ortopedici.

Tra gli appuntamenti cancellati figura anche il concerto del 22 giugno al festival La Prima Estate di Lido di Camaiore. Gli organizzatori fanno sapere di essere già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, assicurando aggiornamenti a breve e augurando a Caleb una pronta guarigione, con la speranza di poter ospitare presto i Kings of Leon in una delle prossime edizioni.

Proprio oggi Followill ha pubblicato un messaggio sui social per raccontare ai fan quanto accaduto, ringraziarli del supporto e chiedere scusa per l’imprevisto.

Di seguito, l’elenco completo dei festival estivi dai quali i Kings of Leon saranno assenti: