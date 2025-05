Gianna Nannini in concerto al Circo Massimo: con lei sul palco anche Francesco De Gregori

Gianna Nannini dà il via all’estate live con un atteso concerto al Circo Massimo di Roma il 26 giugno. L’artista ha annunciato una sorpresa speciale per il pubblico: con lei salirà sul palco Francesco De Gregori. Insieme interpreteranno in italiano “Baby Blue” di Bob Dylan in un set dedicato al “Triangolo del Blues”, che includerà anche brani storici della rocker senese e un inedito.

Nell’incontro stampa, Nannini ha spiegato che la scaletta sarà costruita come un percorso storico ed emotivo dagli anni ’80 a oggi. Sul palco porterà una band rinnovata, con un chitarrista blues, per uno show “fisico” e autenticamente rock. Ribadisce il suo rifiuto delle mode: “Ho sempre fatto scelte controcorrente, anche nella musica”, afferma.

Critica il panorama musicale attuale: “Ci sono troppi prodotti usa e getta. La musica non può essere fast food”, ma riconosce segnali positivi in artisti come Brunori Sas e Anna, che definisce portavoce di una nuova rivoluzione femminile.

Intanto, dal 9 maggio esce il nuovo singolo Panorama, un brano energico firmato da Nannini, Raige, Pacifico e Katoo, prodotto da Canova per Columbia Records/Sony Music Italy. Il pezzo anticipa il tour europeo Sei nell’Anima – Festival European Leg, con tappe in importanti festival e due show speciali: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona, già sold out.

Il tour è parte del progetto Sei nell’anima, che include anche l’omonimo album e il film disponibile su Netflix, tratto dalla sua autobiografia Cazzi miei, rieditata per l’occasione. Alla domanda se questo sarà il suo ultimo tour, Gianna sorride: “Forse a 90 o 95 anni”.

