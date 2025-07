Messi al Como? Fabregas alimenta il sogno: Mai dire mai

Lionel Messi al Como? La suggestione si fa strada tra sogno e realtà, alimentata da Cesc Fabregas e dai segnali che arrivano dal campo. Sebbene sembri improbabile, questa ipotesi accende la fantasia dei tifosi lombardi, pronti a credere in un'impresa audace. Il Como continua a sognare in grande, dimostrando di avere le carte in regola per sorprendere il calcio nazionale. Mai dire mai: tutto può succedere.

Lionel Messi al Como? L’idea sta infiammando il calciomercato di oggi, martedì 22 luglio, dopo che una dichiarazione di Cesc Fabregas ha riacceso la fantasia dei tifosi lombardi. Un’ipotesi che appare improbabile, ma che prende forma tra legami personali, segnali dal campo e presenze curiose sugli spalti.

Il Como, protagonista tra le squadre più attive in questa sessione estiva, punta in alto con un progetto ambizioso sostenuto da una proprietà tra le più solide economicamente in Serie A. Fabregas, che ha deciso di restare alla guida tecnica rifiutando l’offerta dell’Inter — che lo aveva individuato come possibile successore di Simone Inzaghi prima di scegliere Cristian Chivu — ha ricevuto ampie garanzie sul rafforzamento della rosa.

La suggestione Messi è esplosa dopo l’amichevole disputata al Sinigaglia contro il Lille. Tra gli spettatori in tribuna, è stata notata la presenza di Antonela Roccuzzo, moglie del fuoriclasse argentino attualmente all’Inter Miami, nonché amico intimo dello stesso Fabregas.

Durante la conferenza stampa post-partita, l’allenatore del Como ha risposto così a una domanda diretta: "Messi al Como? Mai dire mai". Poi ha aggiunto: "Lionel è stato in vacanza a casa mia, era in viaggio per vedere qualche amico. Noi siamo amici da tempo, così come le nostre mogli e i nostri figli. Ma adesso lui è negli Stati Uniti".

Un’affermazione che ha immediatamente scatenato entusiasmo tra i tifosi e acceso le speranze di un colpo sensazionale, alimentato anche dalla presenza della famiglia Messi in città. Per ora resta solo una suggestione, ma il calciomercato è spesso terreno fertile per i sogni più audaci.