Francesco Totti apre a Ballando con le Stelle: Mai dire mai dopo l'invito di Milly Carlucci

Francesco Totti ospite speciale nella serata evento Sognando Ballando con le Stelle, accende l’entusiasmo del pubblico e lascia una porta aperta alla sua possibile partecipazione futura al programma di Rai 1.

Tra risate, nostalgia e una firma a sorpresa

Durante la puntata, l’ex capitano della Roma viene coinvolto in un vivace scambio con Milly Carlucci, che lo incalza sull’ipotesi di vederlo presto come concorrente o ballerino per una notte. Totti risponde con ironia: “Non sono capace, sono timido. Mi vergogno”, ma poi aggiunge un significativo “Mai dire mai”, lasciando aperta ogni possibilità.

Inaspettatamente, Paolo Belli gli presenta un contratto da firmare: Totti accetta, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Scherza poi: “Mi state mettendo in mezzo, io alle 20:30 sto già al letto…”.

L’ex numero 10 giallorosso racconta anche il suo attuale stato d’animo: “Questo momento della mia vita è stupendo, perché sto bene”, senza entrare nei dettagli. Ricorda con nostalgia la carriera interrotta nel 2017: “Un altro anno o due lo avrei fatto volentieri”.

C'è anche un simpatico siparietto con Ivan Zazzaroni, ora giudice del programma ma in passato critico sportivo. “Quando giocavo, mi massacrava. Mi odiava”, commenta Totti. Pronta la replica di Zazzaroni: “Non è vero… ero baggista, ma ho rivisto i tuoi 307 gol almeno sette volte”. Totti chiude con una battuta: “Il mio voto per Ivan è otto”.