Aurora Ramazzotti in vacanza a Mykonos con Eros e Michelle: reunion familiare al mare

Aurora Ramazzotti conquista i cuori dei follower con uno scatto speciale: una giornata di relax in famiglia a Mykonos insieme a Eros e Michelle Hunziker. Il selfie, scattato su una splendida spiaggia greca, trasmette calore, complicità e amore, rivelando un lato intimo e autentico della celebre famiglia. Tra risate e abbracci, Aurora ci ricorda quanto siano preziosi i momenti condivisi con le persone care, rendendo questa vacanza un vero e proprio inno alla famiglia.

Aurora Ramazzotti ha condiviso un tenero momento di vita privata, pubblicando sui social una foto che la ritrae insieme a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in vacanza in Grecia. Lo scatto, realizzato su una spiaggia di Mykonos, racconta una giornata spensierata in famiglia e ha subito catturato l'attenzione dei follower.

"È una questione di famiglia", ha scritto Aurora a corredo della foto in cui sorride abbracciata ai genitori. L’influencer si trova sull’isola insieme al compagno Goffredo Cerza, al figlio Cesare e alla madre Michelle per le vacanze estive. Ad aggiungersi alla comitiva anche il papà Eros Ramazzotti, che ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni musicali per vivere questo momento di unione con i suoi cari.

La foto e i video diffusi mostrano una grande complicità tra Eros e Michelle, ex coniugi che hanno saputo mantenere nel tempo un legame sereno e profondo, nonostante il divorzio avvenuto nel 2009. La nascita di Cesare, primo nipote per entrambi, ha rafforzato ulteriormente questo affetto, trasformando la loro relazione in un rapporto solido e familiare, basato sulla condivisione e sull'amore per la figlia e il nipotino.

Il soggiorno a Mykonos diventa così un’occasione per vivere la quotidianità in armonia, tra sorrisi, mare e momenti autentici, dimostrando che, anche dopo una separazione, è possibile coltivare una famiglia unita e affettuosa.