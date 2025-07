Reolink aggiorna Elite Floodlight WiFi con AI Video Search e Perimeter Protection

Reolink, leader nell’innovazione delle tecnologie video intelligenti per case e aziende, presenta due nuove potenti funzionalità AI per Elite Floodlight WiFi, il nuovo modello Reolink con proiettore 4K e un ampio campo visivo di 180°: AI Video Search in locale e Perimeter Protection.

Da oggi, grazie a un aggiornamento dell’app, gli utenti potranno attivare queste funzioni e trasformare la telecamera floodlight in un sistema di sorveglianza ancora più reattivo e intelligente.

Questi miglioramenti sono resi possibili da ReoNeuraTM, il sistema di intelligenza artificiale proprietario di Reolink, che trasforma i tradizionali filmati di sicurezza in informazioni concrete e facilmente utilizzabili. Con queste novità, la telecamera non solo rileva con maggiore precisione, ma offre analisi più approfondite, ricerche video più rapide e risposte in tempo reale, migliorando sensibilmente la protezione e la gestione della sicurezza domestica.

Local AI Video Search trova subito ciò che conta

Scorrere manualmente ore di filmati è una delle attività più lunghe e faticose nella videosorveglianza. Con la ricerca video AI locale integrata direttamente nella videocamera Elite Floodlight WiFi, trovare i momenti chiave diventa questione di secondi. Che si tratti di monitorare il vialetto di casa o di controllare le attività in giardino, Elite Floodlight WiFi si concentra su ciò che davvero conta.

È sufficiente selezionare un intervallo di tempo e digitare parole chiave come “uomo con camicia rossa” o “SUV bianco” per ricevere immediatamente i risultati più pertinenti, ordinati per rilevanza. Tutta l’elaborazione avviene direttamente sul dispositivo, garantendo la massima privacy senza costi di abbonamento e con accesso completo e immediato, proprio come un motore di ricerca per la sicurezza domestica.

Dall’individuazione di persone sospette vicino al garage al controllo dei più piccoli in giardino o alla ricerca di un animale domestico, la funzione Local AI Video Search rende la ricerca semplice, rapida e intuitiva, pensata per la vita reale.

Perimeter Protection: confini intelligenti e massima protezione

Oltre alla ricerca intelligente, Elite Floodlight WiFi offre una protezione perimetrale avanzata. Grazie agli avvisi di line crossing, per intrusioni e permanenza sospetta, questa funzione mette a disposizione strumenti potenti per mettere in sicurezza ciò che conta davvero.

Con recinzioni virtuali personalizzabili, sarà possibile tracciare confini attorno a vialetti, giardini o ingressi secondari e decidere come il sistema debba reagire quando qualcosa li oltrepassa. Queste regole non si limitano a rilevare eventi, ma sono pensate per agire: al riconoscimento di una minaccia, la videocamera può attivare allarmi, luci, notifiche sull’app o messaggi vocali personalizzati, trasformando il monitoraggio passivo in un efficace deterrenza attiva. Una protezione continua, 24 ore su 24, su misura per le proprie abitudini e la conformazione della propria proprietà, senza bisogno di costose recinzioni o complicati impianti elettrici.

È già possibile aggiornare la app per sbloccare le potenti nuove funzionalità AI di Elite Floodlight WiFi.

Con l’introduzione di Local AI Video Search e Perimeter Protection, ReoNeura™ dimostra tutta la praticità dell’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Reolink sta anche sviluppando ulteriori funzionalità basate su AI e ampliando la gamma di prodotti compatibili per offrire una sicurezza sempre più intelligente e senza costi di abbonamento, a beneficio di una comunità di utenti in crescita.