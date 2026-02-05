Recensione Reolink Elite Floodlight WiFi

Sicurezza 4K panoramica e illuminazione intelligente senza abbonamenti

Reolink Elite Floodlight WiFi nasce per rispondere a un’esigenza sempre più concreta: proteggere ampie aree esterne con un unico dispositivo, evitando punti ciechi, costi ricorrenti e compromessi sulla qualità video. Questa telecamera di sicurezza cablata combina una doppia ottica 4K con un potente proiettore LED integrato, offrendo una copertura panoramica a 180° e funzioni avanzate di rilevamento basate su intelligenza artificiale locale. Il tutto senza abbonamenti mensili, con archiviazione flessibile e connettività Wi-Fi 6 di nuova generazione.

Materiali e design

Il design della Reolink Elite Floodlight WiFi è funzionale e pensato per l’installazione permanente in ambienti esterni. Il corpo è solido, ben assemblato e certificato IP66, quindi resistente a pioggia, polvere e condizioni atmosferiche difficili. La struttura integra in modo pulito le due unità ottiche centrali e i potenti proiettori LED laterali, mantenendo un profilo equilibrato nonostante la dotazione hardware importante. È possibile installarla a parete o a soffitto, rendendola adatta a cortili, vialetti, parcheggi e aree aperte di grandi dimensioni. L’alimentazione cablata garantisce continuità di funzionamento senza dipendere da batterie o ricariche.

Fotocamere

Il cuore del sistema è la doppia fotocamera 4K UHD, che sfrutta una tecnologia di stitching a doppia immagine per creare un campo visivo panoramico continuo di 180°, eliminando completamente le zone cieche. La qualità dell’immagine è elevata, con un livello di dettaglio adatto sia al monitoraggio in tempo reale sia alla revisione delle registrazioni. Tramite l’app Reolink è possibile ingrandire le aree di interesse e creare clip rapide, sfruttando appieno la risoluzione 4K. Di notte, il proiettore integrato consente riprese a colori, migliorando drasticamente la leggibilità delle scene rispetto alla tradizionale visione in bianco e nero.

Hardware e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la Reolink Elite Floodlight WiFi si distingue per l’integrazione di Wi-Fi 6 dual-band, che assicura maggiore stabilità, velocità di trasmissione più elevate e latenza ridotta anche su reti congestionate. La presenza della crittografia WPA3 aggiunge un ulteriore livello di protezione dei dati. L’intelligenza artificiale locale, basata sul sistema ReoNeura, consente il riconoscimento accurato di persone, veicoli e animali, riducendo i falsi allarmi. La ricerca video AI (in fase Beta) permette di individuare rapidamente eventi specifici digitando parametri come soggetti o dettagli visivi, senza dover scorrere ore di registrazioni.

Leggi anche Reolink: 16 Anni, 1ª AI Cam Elite Floodlight WiFi.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo quotidiano, la Elite Floodlight WiFi si dimostra estremamente versatile. Il proiettore LED da 3000 lumen, regolabile sia in intensità sia in temperatura colore (da 3000K a 6000K), può essere impostato per restare sempre acceso, seguire un programma tramonto-alba o attivarsi solo in caso di movimento. In presenza di un evento sospetto, il sistema reagisce in modo immediato: accensione della luce, sirena integrata da 105 dB, avviso vocale personalizzabile e notifica istantanea sullo smartphone. L’archiviazione è completamente libera da canoni: supporto microSD fino a 512 GB, compatibilità con NVR Wi-Fi Reolink, Home Hub/Home Hub Pro e server FTP/NAS tramite RTSP/ONVIF. È presente anche il supporto ai comandi vocali tramite Google Assistant, per una gestione rapida e a mani libere.

Conclusioni

Reolink Elite Floodlight WiFi è una soluzione di sicurezza completa, pensata per chi desidera coprire grandi spazi con un solo dispositivo, senza rinunciare a qualità video, intelligenza artificiale avanzata e controllo totale dei dati. L’assenza di abbonamenti, la potente illuminazione integrata e la copertura panoramica a 180° la rendono particolarmente adatta a contesti residenziali e semi-professionali. Un prodotto maturo, solido e orientato alla sicurezza reale, non solo sulla carta.

Voto finale 9 / 10

Pro

Copertura panoramica reale a 180°

Illuminazione intelligente da 3000 lumen

AI locale con ricerca video avanzata

Nessun abbonamento mensile

Wi-Fi 6 dual-band con WPA3

Contro

Installazione esclusivamente cablata

Regolazioni luce solo da app

Elite Floodlight WiFi AI Video Search

Come aggiungere Google Home