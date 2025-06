Reolink: 16 Anni, 1ª AI Cam Elite Floodlight WiFi.

Reolink celebra 16 anni di innovazione con il lancio della sua prima telecamera AI: Elite Floodlight WiFi

Grazie a AI Video Search, individuare i momenti salienti nei video è ora più facile e rapido che mai

Reolink, leader nell’innovazione delle tecnologie video intelligenti per case e aziende, presenta oggi Elite Floodlight WiFi, la sua prima telecamera dotata di intelligenza artificiale. Con questo lancio, annunciato in occasione del suo sedicesimo anniversario, Reolink si conferma protagonista di una nuova era di soluzioni smart, intuitive e pratiche, pensate per garantire sicurezza quotidiana.

Progettata per ridefinire la videosorveglianza con illuminazione, Elite Floodlight WiFi offre una visione panoramica in 4K, illuminazione adattiva da 3.000 lumen e la funzione AI Video Search, che permette di trovare rapidamente i filmati di interesse semplicemente digitando una parola chiave di ciò che si sta cercando. La nuova telecamera è già disponibile in Italia su Reolink.com e Amazon al prezzo di 229,99 euro. In occasione del lancio, è previsto uno sconto del 15%, a cui si aggiunge un ulteriore 10% utilizzando il codice ELITE10M al momento dell’acquisto.

AI Video Search: ricerca video intelligente con parole chiaveElite Floodlight WiFi è il primo dispositivo Reolink a integrare la funzione AI Video Search, disponibile da luglio 2025[1] tramite un aggiornamento firmware gratuito. Che si tratti di cercare una “persona con la maglietta rossa” o “un'auto alle ore 20:00”, gli utenti potranno saltare la visione manuale dei filmati e accedere subito alle registrazioni di loro interesse. Tutto il processo avviene localmente sul dispositivo, garantendo prestazioni rapide e la massima privacy, senza costi di abbonamento.

Copertura ultra-ampia a 180° senza punti ciechi

La telecamera Elite Floodlight WiFi utilizza una tecnologia avanzata di fusione di due immagini per offrire una visione panoramica a 180° in straordinaria qualità 4K UHD, senza interruzioni. Dalla strada al cortile, cattura tutto in un’unica inquadratura, eliminando ogni angolo nascosto. Che si tratti di un’auto che si avvicina lateralmente o di un movimento vicino alla propria recinzione, sarà possibile avere immagini nitide e dettagliate da ogni prospettiva.

Illuminazione potente e personalizzabile

Con luci che raggiungono i 3.000 lumen e illuminano fino a 12 metri, Elite Floodlight WiFi permette di regolare facilmente sia la luminosità sia la temperatura colore per adattare la luce alle proprie esigenze e creare l’atmosfera ideale o migliorare la visibilità.

La telecamera offre tre modalità di illuminazione per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti:

Illuminazione attivata dal movimento : le luci si accendono solo quando vengono rilevati veicoli o animali, segnalando qualsiasi attività intorno alla proprietà.

: le luci si accendono solo quando vengono rilevati veicoli o animali, segnalando qualsiasi attività intorno alla proprietà. Illuminazione programmata : permette di impostare orari specifici per l’accensione e lo spegnimento delle luci.

: permette di impostare orari specifici per l’accensione e lo spegnimento delle luci. Modalità Dusk-to-Dawn: attiva automaticamente l’illuminazione al tramonto e la spegne all’alba.

Festeggia il 16° anniversario di Reolink con offerte esclusive

Elite Floodlight WiFi è disponibile da oggi in Italia su Reolink.com e Amazon al prezzo di 229,99 euro. In occasione del lancio, sarà possibile usufruire di uno sconto del 15%, a cui si aggiunge un ulteriore 10% utilizzando il codice ELITE10M al momento dell'acquisto. L'offerta è valida da oggi al 22 giugno 2025.

Inoltre, fino al 22 giugno, su Reolink.com saranno disponibili sconti fino al 40% su una selezione di prodotti, tra cui la nuovissima linea Altas e altre soluzioni per la sicurezza.