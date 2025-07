Allerta meteo oggi: temporali e vento forte al Nord, allerta arancione in Lombardia

Allerta meteo per la giornata di oggi, lunedì 21 luglio, con il maltempo che torna a colpire il Nord Italia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico in una parte della Lombardia e un’allerta gialla in altre cinque regioni settentrionali.

La situazione è causata da una circolazione depressionaria presente sul Canale della Manica, che ha favorito un flusso di correnti caldo-umide ora in fase di sostituzione con una massa d’aria più fresca di origine atlantica, in arrivo dalla Francia. Questo cambiamento determinerà un aumento dell’instabilità atmosferica, con temporali anche intensi in transito da Ovest verso Est su buona parte del Nord.

Leggi anche Meteo, caldo africano in arrivo: terza ondata rovente e possibili record in Sicilia

Sulla base delle previsioni meteorologiche, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le autorità regionali, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni previsti potrebbero causare criticità idrauliche e idrogeologiche, consultabili nel bollettino nazionale di criticità pubblicato online sul sito ufficiale del Dipartimento.

A partire dal tardo pomeriggio di ieri e nel corso di oggi sono previste piogge sparse a carattere temporalesco su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da rovesci intensi, attività elettrica frequente, grandinate locali e raffiche di vento anche forti.

Per la giornata di oggi è stata dunque valutata un’allerta arancione su un’area della Lombardia per rischio idrogeologico, mentre è stata confermata un’allerta gialla su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano, sui restanti settori della Lombardia e su gran parte di Piemonte e Liguria.

Il quadro meteorologico viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove analisi e all’evolversi dei fenomeni. Tutte le informazioni dettagliate sulle criticità regionali, le misure di prevenzione attivate e le norme di comportamento da seguire in caso di maltempo sono disponibili sul sito della Protezione Civile e sono gestite in collaborazione con le strutture locali.