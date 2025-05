Temporali e vento forte al Nord: allerta meteo in 10 regioni, Emilia Romagna in arancione

Un nuovo fronte di maltempo si abbatte sull’Italia settentrionale giovedì 22 maggio, con piogge, temporali e grandinate che colpiranno diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in 10 regioni e una più severa arancione in Emilia Romagna, per forti raffiche di vento.

Allerta meteo e criticità idrogeologiche

L’impulso perturbato, in arrivo dalla Francia, sta interessando il Nord Italia con precipitazioni diffuse, anche di forte intensità. Le aree coinvolte comprendono Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le previsioni indicano rovesci intensi, attività elettrica frequente, grandinate locali e raffiche di vento fino a burrasca moderata.

Secondo la Protezione Civile, sono state attivate misure di vigilanza con allerta gialla su tutto il territorio ligure e in ampie zone di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Vento forte in Emilia Romagna: scatta l’allerta arancione

La situazione più critica è in Emilia Romagna, dove fino alla mezzanotte di oggi è in vigore un’allerta arancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. I crinali appenninici saranno le aree più colpite, ma anche le zone collinari e urbane potrebbero affrontare raffiche tra 62 e 74 km/h.

“Prepariamoci a un’altra ondata di maltempo”, ha dichiarato Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it. “Dopo la goccia fredda che ha causato allagamenti, arriva un nuovo impulso perturbato dal Nord Europa con aria fredda dalla Scandinavia”.

Il Nord Italia sarà il più colpito da temporali intensi, possibili grandinate di medie dimensioni e colpi di vento, con attenzione particolare alle aree di pianura. Il Centro vivrà precipitazioni irregolari, mentre il Sud godrà di condizioni in prevalenza stabili. Un temporaneo calo delle temperature si farà sentire soprattutto venerdì mattina.

Il meteorologo conclude: “Il tempo resterà instabile anche nel fine settimana, ma con tendenza a un graduale miglioramento. L’estate potrebbe farsi sentire davvero a partire dal ponte del 2 giugno, con l’arrivo dell’anticiclone africano”.