Meteo, allerta arancione in Lombardia: temporali e forti raffiche di vento su gran parte d'Italia

Maltempo intenso oggi, martedì 6 maggio, con una nuova ondata di piogge, temporali e forti venti che colpisce gran parte dell’Italia, in particolare le regioni del Nord e del Centro. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse legato a criticità idrogeologiche e idrauliche.

Dalle prime ore del mattino sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, grandinate, attività elettrica intensa e raffiche di vento.

Per la giornata odierna è stata valutata allerta arancione per il settore nord-occidentale della Lombardia, mentre è in vigore allerta gialla su Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e su alcune aree di Sicilia, Liguria, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Piemonte e altre zone della Lombardia.

Il bollettino con l’evoluzione meteo e i livelli di allerta viene aggiornato quotidianamente sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove sono disponibili anche le indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di maltempo. Le autorità regionali restano attive per monitorare e gestire eventuali emergenze locali.

