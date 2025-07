Techeteche TopTen chiude in anticipo, X festeggia ma Andrea Delogu replica: Siete spregevoli

La chiusura anticipata di Techeteche TopTen ha scatenato reazioni contrastanti: mentre X festeggia, Andrea Delogu non si risparmia, definendo i commenti “spregevoli”. La decisione di interrompere il programma prima del previsto ha acceso il dibattito tra fan e detrattori, evidenziando come le dinamiche televisive siano sempre più imprevedibili. Ma cosa c’è dietro questa scelta improvvisa? Scopriamolo insieme.

Techeteche TopTen va in onda oggi, domenica 20 luglio, con la sua ultima puntata. Il programma di Rai 1, condotto da Bianca Guaccero, chiude in anticipo rispetto al calendario iniziale, che prevedeva l'ultimo appuntamento per l’1 agosto.

A partire da domani, lunedì 21 luglio, tornerà in programmazione Techetechetè, il format originale tanto amato dal pubblico. La notizia della chiusura anticipata ha subito generato reazioni sui social, in particolare sulla piattaforma X, dove molti utenti hanno espresso entusiasmo per il cambio in palinsesto.

A prendere posizione contro questo atteggiamento è stata Andrea Delogu, conduttrice e voce radiofonica, che ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo X, criticando chi esulta per la fine di un programma. “Techeteche TopTen non chiude, semplicemente erano finite le puntate”, ha chiarito Delogu, rispondendo alle reazioni online.

Nel suo messaggio, la conduttrice ha espresso disappunto per le celebrazioni social legate alla chiusura di trasmissioni, sottolineando come dietro ogni programma ci siano professionisti, lavoratori e famiglie. “Ogni volta che chiude un programma che magari non vi piace, esultate come se aveste vinto dei soldi”, ha scritto, aggiungendo: “Ci sono persone che lavorano, che devono pagare bollette, fare la spesa, mantenere i figli”.

Delogu ha poi affermato: “Io non esulterei mai per la perdita del lavoro di qualcuno. Mi spiacerebbe sinceramente”. Infine, ha ribadito che Techeteche TopTen ha registrato buoni ascolti e non è stato cancellato per motivi di share: “Un programma può non piacere, ma gioire per la sua chiusura è spregevole. Spero ci pensiate se dovesse accadere di nuovo”.