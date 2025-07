Thuram, vacanze da star: a Los Angeles incontra LeBron James

Marcus Thuram approfitta della pausa estiva per godersi qualche giorno di relax negli Stati Uniti. Dopo la partecipazione al Mondiale per Club con l’Inter — terminata con l’eliminazione agli ottavi per mano del Fluminense — l'attaccante francese è rimasto in America prima di fare rientro in Italia per la ripresa degli allenamenti sotto la guida di Christian Chivu.

A Los Angeles, dove si trova in compagnia del fratello Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, il giocatore nerazzurro ha vissuto un incontro speciale. Grande appassionato di NBA, Thuram ha avuto l’occasione di incontrare dal vivo LeBron James, icona dei Los Angeles Lakers.

L’attaccante ha condiviso lo scatto dell’incontro con il campione americano sul proprio profilo Instagram, attirando l’attenzione dei fan e confermando ancora una volta il suo amore per il basket oltre che per il calcio.