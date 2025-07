Meteo, caldo africano in arrivo: terza ondata rovente e possibili record in Sicilia

Home / Social News / Meteo, caldo africano in arrivo: terza ondata rovente e possibili record in Sicilia

Prepariamoci a vivere un’estate infuocata: una terza ondata di caldo africano sta per investire l’Italia, con temperature record previste in Sicilia e nel Sud. Secondo gli esperti, il fenomeno promette effetti intensi e duraturi, sfidando le nostre resistenze. Mentre il Nord affronta temporali e grandinate, al Sud il sole brucerà ancora di più. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare questa ondata di calore senza rischi.