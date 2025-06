Meteo, caldo africano sull'Italia: ondata rovente con picchi fino a 40 gradi

L’Italia si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi. L’anticiclone africano si espanderà su tutta la Penisola, portando giornate soleggiate e afose da Nord a Sud. Come confermato dal meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, questa potente fiammata subtropicale scuoterà le nostre giornate, invitandoci a prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa intensa ondata di calore.

Il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it conferma che il nostro Paese sarà coinvolto da una potente fiammata subtropicale, destinata a spazzare via i recenti temporali e acquazzoni. Il bel tempo dominerà la scena già da lunedì 9 giugno, salvo qualche eccezione tra l’estremo Nord-Est e la Campania. In questa fase, anche le aree montane torneranno ad essere meta ideale per escursioni, dopo le numerose instabilità delle scorse settimane.

La situazione evolverà verso un caldo sempre più intenso. L’alta pressione impedirà qualunque tentativo di instabilità e i termometri inizieranno a salire rapidamente. Le temperature massime supereranno di molto le medie stagionali, con valori che, da metà settimana, potranno risultare asfissianti.

Sono attesi picchi di 36-37°C in regioni come Toscana, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria. Nelle zone interne del Gargano, della Sicilia e della Sardegna si potranno raggiungere punte di 40°C. Un clima tipico di piena estate che coinvolgerà anche il Nord, tradizionalmente meno colpito in questa fase dell’anno.

Con il caldo torneranno anche le cosiddette notti tropicali, ovvero notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C. Una condizione che rende difficile il riposo e che, pur essendo anomala anche per la metà di luglio, è diventata sempre più frequente nel bacino del Mediterraneo.

Secondo le proiezioni, questa fase non accennerà a cambiare prima del 16-18 giugno, con una tendenza che lascia presagire un’estate rovente e prolungata.

Nel dettaglio:

Lunedì 9 giugnoNord: ventoso, nuvoloso sul Nordest, clima meno caldoCentro: sereno e caldoSud: sole e caldo fino a 38°C in Sicilia

Martedì 10 giugnoNord: soleggiato e stabileCentro: tanto sole e temperature elevateSud: caldo intenso e cielo sereno

Mercoledì 11 giugnoNord: sole e ulteriore aumento termicoCentro: caldo torrido e cielo limpidoSud: molto caldo con condizioni soleggiate

Tendenza: temperature in ulteriore rialzo, con un caldo che potrà risultare opprimente nelle ore centrali della giornata.