Meteo, ondata di calore in arrivo: anticiclone africano scatena temperature record in tutta Italia

Il caldo si intensifica e l’Italia si prepara a vivere una delle settimane più roventi dell’estate. Secondo le previsioni meteo, una potente ondata di calore colpirà il Paese a partire da metà giugno, con temperature estreme che interesseranno da nord a sud, comprese le isole maggiori.

Protagonista di questo peggioramento climatico sarà l’anticiclone africano Scipione, che dalle aree desertiche di Marocco e Algeria si estenderà verso il Mediterraneo, avvolgendo l’Italia in una bolla di calore. “Nei prossimi giorni – spiega Matteo Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it, all’Adnkronos – assisteremo a una massiccia risalita di aria subtropicale, caratterizzata da elevata stabilità atmosferica e un'impennata delle temperature.”

I giorni più critici saranno quelli del fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 giugno. Le temperature massime saliranno vertiginosamente in numerose città: si prevedono almeno 34-35 gradi a Bologna, Padova, Milano, Rovigo e Terni, 36 gradi a Roma, mentre a Firenze e Foggia si potranno toccare i 38 gradi. Situazione ancora più estrema nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, dove la colonnina di mercurio potrà arrivare a 40-42 gradi.

L’ondata di caldo non darà tregua neanche nelle ore notturne: molte città italiane saranno interessate dalle cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime superiori ai 20 gradi. “Si tratta di una fase meteorologica particolarmente intensa – continua Gussoni – con afa opprimente e persistente che renderà difficile il riposo e le attività quotidiane.”

L’aumento delle temperature riguarderà anche i mari italiani. “Entro domenica – aggiunge l’esperto – si registreranno picchi termici fino a 27 gradi su Mar Ligure, alto Adriatico e basso Tirreno. Valori anomali per il periodo, superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale.” Questi dati sono considerati segnali evidenti dei cambiamenti climatici in atto che stanno progressivamente trasformando il Mar Mediterraneo in un bacino dalle caratteristiche sempre più tropicali.

La settimana in corso sarà probabilmente la più calda di questo inizio estate, ma gli ultimi aggiornamenti dai modelli previsionali europei indicano un’estate 2025 con temperature sopra le medie a luglio e agosto. Ulteriori ondate di calore potrebbero quindi ripresentarsi nei prossimi mesi sull’intero territorio nazionale.