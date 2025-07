MotoGp oggi a Brno: orario, griglia di partenza e dove vedere il GP della Repubblica Ceca in tv e streaming

La MotoGp torna protagonista con il Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesima tappa del Mondiale 2025. Oggi, domenica 20 luglio, il circuito di Brno ospita una gara attesissima, che promette spettacolo dopo i colpi di scena della Sprint di sabato.

Marc Marquez ha vinto la Sprint precedendo le KTM di Pedro Acosta e Enea Bastianini, ma la pole position del GP è andata a Pecco Bagnaia, che ha firmato il miglior tempo in qualifica nonostante il settimo posto nella Sprint.

Leggi anche Bagnaia conquista la pole MotoGp di Brno davanti a Marc Marquez e Quartararo

In classifica generale comanda sempre Marc Marquez con 344 punti, seguito dal fratello Alex Marquez a quota 261 e proprio da Bagnaia, terzo con 197 punti.

Di seguito la griglia di partenza ufficiale del GP di Brno:

1. F. Bagnaia (Ducati)

2. M. Marquez (Ducati)

3. F. Quartararo (Yamaha)

4. M. Bezzecchi (Aprilia)

5. J. Mir (Honda)

6. R. Fernandez (Aprilia)

7. P. Acosta (KTM)

8. A. Marquez (Ducati Gresini)

9. J. Zarco (Honda)

10. J. Miller (Yamaha Pramac)

11. E. Bastianini (KTM)

12. J. Martin (Aprilia)

13. F. Di Giannantonio (Ducati VR46)

14. P. Espargarò (KTM)

15. A. Rins (Yamaha)

16. L. Marini (Honda)

17. M. Oliveira (Yamaha)

18. F. Aldeguer (Ducati Gresini)

19. B. Binder (KTM)

20. T. Nakagami (Honda)

21. A. Ogura (Aprilia)

22. A. Fernandez (Yamaha)

Il GP della Repubblica Ceca prenderà il via oggi alle ore 14:00, con trasmissione in diretta tv su Sky Sport, canale ufficiale della MotoGp. La gara sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Chi preferisce la visione in chiaro potrà seguire la differita su TV8 a partire dalle ore 17:05.