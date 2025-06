MotoGP oggi in Spagna: orario, griglia di partenza e dove vedere il GP di Aragon in TV. La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento della stagione, in programma oggi, domenica 8 giugno. Il circuito spagnolo ospita una gara decisiva dopo l’ultima tappa a Silverstone, dove Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella gara principale, mentre la Sprint Race è stata dominata da Marc Marquez. Il pilota spagnolo, autore di un’ottima prestazione nella sprint, punta a confermarsi e regalare emozioni indimenticabili agli appassionati.

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento della stagione, in programma oggi, domenica 8 giugno. Il circuito spagnolo ospita una gara decisiva dopo l’ultima tappa a Silverstone, dove Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella gara principale, mentre la Sprint Race è stata dominata da Marc Marquez.

Il pilota spagnolo, autore di un’ottima prestazione nella sprint, scatterà oggi dalla pole position. Al suo fianco in prima fila ci saranno il fratello Alex Marquez, secondo nella gara corta, e Franco Morbidelli, protagonista di un ottimo sabato. In seconda fila partiranno Francesco Bagnaia, reduce da una Sprint difficile chiusa al dodicesimo posto, insieme a Pedro Acosta e Brad Binder.

Leggi anche MotoGp oggi ad Aragon: orari qualifiche e Sprint Race in diretta su Sky e TV8

La gara del GP di Aragon prenderà il via alle ore 14:00. Di seguito la griglia di partenza completa:

1. Marc Marquez (Ducati) 2. Alex Marquez (Gresini) 3. Franco Morbidelli (VR46 Academy) 4. Francesco Bagnaia (Ducati) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Brad Binder (KTM) 7. Fermin Aldeguer (Gresini) 8. Maverick Vinales (KTM) 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 10. Fabio Di Giannantonio (VR46 Academy) 11. Joan Mir (Honda) 12. Johann Zarco (Honda) 13. Raul Fernandez (Aprilia) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. Alex Rins (Yamaha) 16. Miguel Oliveira (Aprilia) 17. Enea Bastianini (KTM) 18. Augusto Fernandez (Yamaha) 19. Lorenzo Savadori (Aprilia) 20. Marco Bezzecchi (Aprilia) 21. Somkiat Chantra (Honda)

Il Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP, disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, la gara sarà trasmessa in differita su TV8 alle ore 17:05. È possibile seguirla anche sul sito ufficiale di TV8, sempre in differita.