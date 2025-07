Ritrovata in Tunisia Valentina Greco: la Farnesina rassicura la famiglia

Ritrovata in Tunisia Valentina Greco: la Farnesina rassicura la famiglia

Valentina Greco, la cittadina italiana scomparsa in Tunisia, è stata finalmente ritrovata. La Farnesina rassicura la famiglia: grazie alla collaborazione stretta con le autorità tunisine, il suo ritrovamento è stato possibile in tempi rapidi. Un lieto fine che riaccende la speranza e dimostra l’efficacia delle relazioni diplomatiche. La buona notizia arriva dopo giorni di angoscia, e ora si attende il suo ritorno in Italia, dove sarà accolta con affetto e sollievo.