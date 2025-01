Cittadino italiano ucciso a Sousse, Tunisia: la Farnesina conferma la tragedia

Un cittadino italiano è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Sousse, in Tunisia. La Farnesina ha confermato la notizia all'Adnkronos, specificando che l'ambasciata italiana a Tunisi si è immediatamente attivata per assistere la famiglia nelle operazioni necessarie per il rimpatrio della salma. Inoltre, è stato evidenziato che il cittadino non risultava iscritto all'Aire. L'incidente ha suscitato una forte preoccupazione, con le autorità italiane in stretto contatto con le autorità tunisine per fare luce sul caso.

Naufragio al largo della Tunisia: 27 migranti morti, 83 salvati - Un nuovo tragico naufragio si è verificato al largo della Tunisia, dove almeno 27 migranti di origine subsahariana sono stati trovati senza vita dopo il capovolgimento di due imbarcazioni vicino a Kerkennah, nel governatorato di Sfax. Altre 83 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori.

Naufragio al largo della Tunisia: 2 morti, 17 migranti salvati - Le autorità tunisine hanno confermato il salvataggio di 17 migranti e il recupero dei corpi di due persone decedute in seguito al naufragio di un barcone nelle acque al largo delle coste del Paese. La Direzione generale della Guardia nazionale ha diffuso un comunicato in cui si precisa che unità marittime della regione settentrionale e la Marina tunisina sono intervenute in risposta a una richiesta di soccorso proveniente dall’imbarcazione, che trasportava 19 cittadini tunisini.

Tunisia - giallo su 4 ex 007 italiani intossicati a cena: uno morto dopo un liquore - E' giallo su quanto accaduto a quattro ex agenti dell'intelligence che sarebbero rimasti intossicati dopo aver bevuto del liquore artigianale, una settimana fa, durante una cena in casa tra nove persone ad Hammamet in Tunisia. Uno dei partecipanti, di 62 anni, è morto e altri tre ex 007 si sono sentiti male.