Morto Vladimir Shklyarov: étoile del balletto russo deceduto a 39 anni dopo una caduta dal balcone

Il ballerino russo di 39 anni Vladimir Shklyarov è deceduto il 16 novembre 2024 a seguito di una caduta dal balcone del suo appartamento al quinto piano a San Pietroburgo. Secondo le prime ricostruzioni, Shklyarov sarebbe uscito sul balcone per prendere aria e fumare, perdendo l'equilibrio e precipitando. Al momento dell'incidente, stava assumendo antidolorifici in preparazione a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale previsto per il 18 novembre.

Il Teatro Mariinskij, dove Shklyarov era primo ballerino dal 2011, ha espresso profondo cordoglio, definendo la sua scomparsa "una perdita enorme non solo per il teatro, ma per tutta l'arte del balletto contemporaneo". La portavoce del teatro, Anna Kasatkina, ha confermato che il ballerino aveva recentemente subito un infortunio alla schiena e stava assumendo forti antidolorifici in attesa dell'intervento chirurgico.

Nato il 9 febbraio 1985 a Leningrado (oggi San Pietroburgo), Shklyarov si era diplomato all'Accademia di danza Vaganova nel 2003, entrando subito a far parte del corpo di ballo del Teatro Mariinskij. Nel corso della sua carriera, ha interpretato ruoli principali in balletti classici come "La Sylphide", "Giselle", "La Bayadère", "La bella addormentata", "Il lago dei cigni", "Lo schiaccianoci", "Raymonda" e "Don Chisciotte". La sua versatilità e il suo talento lo hanno portato a esibirsi in teatri prestigiosi come il Metropolitan Opera di New York e la Royal Opera House di Londra.

Shklyarov era sposato con Maria Shirinkina, anche lei ballerina del Mariinskij, e insieme avevano due figli, Alexey e Alexandra. La sua morte ha suscitato numerosi tributi da parte di colleghi e istituzioni artistiche. L'American Ballet Theatre ha dichiarato: "La tua luce continuerà a brillare attraverso la bellezza che hai portato in questo mondo".

Le autorità russe hanno avviato un'indagine sulla morte di Shklyarov, con il Comitato Investigativo che ha indicato come causa preliminare un incidente. La comunità artistica internazionale piange la perdita di un artista il cui contributo al balletto rimarrà indelebile nella storia della danza.