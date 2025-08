Juventus, affondo per Kolo Muani: trattativa avanzata con il PSG

La Juventus accelera per Randal Kolo Muani. Il club bianconero ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per arrivare all'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante francese, protagonista negli ultimi sei mesi a Torino dopo il prestito dello scorso gennaio.

Le prestazioni convincenti dell’ex Eintracht hanno spinto la dirigenza juventina, con il via libera dell’allenatore Igor Tudor, a riaprire il dialogo con il club parigino. L’obiettivo è trattenere il giocatore anche nella prossima stagione, inserendolo stabilmente nel progetto tecnico della nuova Juve.

Kolo Muani ha già dato il proprio assenso al ritorno e sta esercitando pressione sul PSG affinché riduca le proprie richieste economiche. Il suo pressing ha iniziato a dare risultati: la valutazione del cartellino è scesa a circa 50 milioni di euro, cifra più vicina alle possibilità economiche della Juventus, che rimangono contenute in assenza della cessione di Dusan Vlahovic.

La formula allo studio prevede un prestito oneroso con opzione di riscatto. Resta da stabilire se si tratterà di un diritto o di un obbligo legato a determinate condizioni, ma l’intesa sembra vicina.

Dopo aver chiuso a parametro zero per Jonathan David dal Lille, la Juventus punta a definire anche l’operazione Kolo Muani, in attesa di eventuali sviluppi sul fronte delle uscite nelle ultime settimane di mercato.