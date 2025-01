Manchester City su Cambiaso: la Juventus chiede 80 milioni, valutazioni sui possibili sostituti

Il Manchester City si è fatto avanti per Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, avviando i contatti per un trasferimento in Premier League. Secondo Sky Sport, il club inglese è pronto a offrire 65 milioni di euro per il giocatore 24enne, ma la Juventus ha fissato il prezzo a 80 milioni. La situazione è monitorata anche da Bayern Monaco e Real Madrid, che potrebbero far lievitare l'offerta in un'asta estiva.

La richiesta economica dei bianconeri ha scatenato dibattiti tra i tifosi, che vedono l’operazione come un’opportunità per rinforzare la rosa. Sui social, molti sottolineano l'importanza di investire saggiamente i proventi di una possibile cessione. Un tifoso, per esempio, evidenzia le attuali lacune nella rosa: "Non si può rifiutare un'offerta del genere, ma bisogna intervenire in difesa e trovare alternative valide."

Tra i possibili sostituti di Cambiaso, la Juventus sta monitorando diversi profili. In primo piano c'è Dorgu, giovane talento del Lecce, ma anche giocatori di caratura internazionale come David Hancko del Feyenoord, Araujo del Barcellona, Kevin Danso del Lens e Fikayo Tomori del Milan. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe agire rapidamente per concludere uno di questi colpi, cercando di risolvere i problemi strutturali della rosa.

L'esito della trattativa dipenderà dalla capacità della Juventus di sfruttare l'interesse internazionale per il giocatore, puntando a massimizzare il guadagno economico e a mantenere la competitività della squadra.

Allegri e il quarto Tapiro d'Oro: Non è colpa di Giuntoli il mio addio alla Juve - Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha recentemente ricevuto il quarto Tapiro d'Oro della sua carriera, consegnato dall'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli. Durante l'intervista, Allegri ha dichiarato di essere sereno e di godersi il periodo di pausa, nonostante le speculazioni che lo vedevano vicino alla panchina della Roma, ora guidata da Claudio Ranieri.

Hummels ai margini della Roma: ipotesi addio e l'interesse dei tifosi della Juve - Mats Hummels, difensore tedesco classe 1988, è approdato alla Roma nel settembre 2024 dopo aver lasciato il Borussia Dortmund a parametro zero. Nonostante il suo arrivo fosse stato accolto con entusiasmo, il suo impiego in campo è stato finora limitato.

Juve: annuncio falso su Arda Güler, account hackerato su X - Un annuncio sorprendente ha scosso i tifosi della Juventus. L'account in inglese del club su X (ex Twitter) ha pubblicato un post che dava il benvenuto ad Arda Güler, giovane talento turco attualmente sotto contratto con il Real Madrid. Nel tweet si leggeva: "Benvenuto alla Juventus, Arda Güler! La stella nascente del calcio fa ora parte della famiglia Juventus.