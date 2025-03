Tracy Morgan colto da malore al Madison Square Garden durante la partita dei Knicks?

Il comico statunitense Tracy Morgan, noto per le sue partecipazioni a "Saturday Night Live" e "30 Rock", ha accusato un malore mentre assisteva alla partita NBA tra i New York Knicks e i Miami Heat al Madison Square Garden. Seduto in prima fila, Morgan ha improvvisamente vomitato e ha mostrato segni di sanguinamento dal naso. L'incontro è stato sospeso per circa 10 minuti per consentire l'intervento dello staff medico e la pulizia dell'area.

Morgan, 56 anni, è stato prontamente assistito e trasportato fuori dall'arena su una sedia a rotelle, con un asciugamano sul viso. Il portavoce del Madison Square Garden ha dichiarato: "Speriamo che Tracy si riprenda presto e non vediamo l'ora di rivederlo a bordo campo". Il giocatore dei Knicks, Josh Hart, ha espresso preoccupazione affermando: "Speriamo che tutto vada bene per Tracy Morgan, un fan dei Knicks da tutta la vita; le nostre preghiere sono per la sua salute e sicurezza".

Morgan ha rassicurato i fan condividendo una foto dal letto d'ospedale sul suo profilo Instagram, spiegando che si è trattato di un'intossicazione alimentare e ringraziando lo staff del Madison Square Garden per le cure ricevute. Ha aggiunto con ironia: "Più importante, i Knicks sono ora 1-0 quando vomito sul campo, quindi forse dovrò rifarlo nei playoff".

La partita è poi ripresa, con i Knicks che hanno ottenuto una vittoria per 116-95 sugli Heat. Morgan ha affrontato in passato significativi problemi di salute, tra cui un grave incidente automobilistico nel 2014 che lo ha lasciato in coma per due settimane, e un trapianto di rene nel 2010 a causa del diabete.

La comunità dei fan e dei colleghi ha espresso sostegno e auguri di pronta guarigione per il comico, riconosciuto per la sua resilienza e il suo contributo al mondo dell'intrattenimento.