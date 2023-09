Il Collegio 8: Date delle Puntate e Anticipazioni della Nuova Stagione 2023

Gli appassionati de "Il Collegio" non vedono l'ora di scoprire quando uscirà la seconda puntata della stagione 8 del docureality di Rai Due. Dopo la messa in onda del primo episodio il 24 settembre 2023, tutti si chiedono quando potranno vedere il prossimo capitolo.

La buona notizia è che la seconda puntata de "Il Collegio 8" andrà in onda domenica 1 ottobre 2023, alle ore 21.20 su Rai Due. Ecco un elenco delle date delle prossime puntate:

- Seconda puntata de Il Collegio 8: 1 ottobre 2023

- Terza puntata de Il Collegio 8: 8 ottobre 2023

- Quarta puntata de Il Collegio 8: 15 ottobre 2023

- Quinta puntata de Il Collegio 8: 22 ottobre 2023

- Sesta puntata de Il Collegio 8: 29 ottobre 2023

Ma cosa aspettarsi dalla stagione 8 de "Il Collegio"? Quest'anno, il docureality ci porterà indietro nel 2001, un periodo più vicino a noi rispetto alle stagioni precedenti. Stefano De Martino sarà il narratore delle vite dei 23 protagonisti, sostituendo Nino Frassica, che a sua volta aveva preso il posto dell'iconica voce di Giancarlo Magalli.

"Il Collegio 2001" seguirà la struttura di un vero college americano, offrendo due percorsi diversi: uno concentrato sull'arte e la creatività e l'altro sulle lingue più parlate al mondo, come l'inglese, lo spagnolo e il cinese. La tecnologia dell'epoca farà la sua comparsa con telefoni cellulari con carta prepagata, insegnanti che utilizzeranno telefoni cellulari dell'epoca e una sala computer con una connessione Internet a 56k.

Tutto si svolgerà presso il Collegio San Francesco a Lodi, erede del Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Gli studenti dovranno impegnarsi per guadagnare i crediti necessari a ottenere una borsa di studio per un periodo di formazione negli Stati Uniti.

Novità di questa stagione sono le "masterclass", tenute da docenti straordinari del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica, tra cui Antonio Orefice, Leo Gassmann, Joe Bastianich, Raimondo Todaro e BarbaScura X.

"Il Collegio 8" affronterà importanti eventi del 2001, tra cui l'attentato alle Torri Gemelle, l'ascesa dei telefoni cellulari e l'uso crescente di Internet. Sarà dato ampio spazio al tema della globalizzazione, insieme a argomenti più leggeri come il ritorno di Fiorello in televisione, il successo della serie "Don Matteo", la vittoria di Elisa al Festival di Sanremo e la crescita di Francesco Totti nel calcio italiano.

Nella stagione 8 de "Il Collegio" ritroviamo il Preside Paolo Bosisio e il celebre Professore Andrea Maggi. Inoltre, la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio fa il suo ritorno dopo un anno di pausa. Sono attesi anche Annamaria Petolicchio, insegnante di storia e geografia, Alessandro Carnevale, insegnante di arte, e David Wayne Callahan per le lezioni di inglese. Tra i nuovi insegnanti ci sono Sha Zhu per il cinese, Patricia Mabel Saconi per lo spagnolo, il direttore artistico Pietro Pignatelli e l'allenatrice di educazione fisica Laura Serena. Come sorveglianti, ritroviamo Lucia Gravante e Matteo Caremoli, insieme al bidello Enzo Marcelli.

Con queste anticipazioni, "Il Collegio 8" promette di essere una stagione ricca di emozioni e apprendimento, portando gli spettatori nel cuore dell'anno 2001.

