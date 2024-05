Rimini Wellness 2024 - le novità fitness della nuova edizione

Sport - Un carico di energia e novità attende il grande pubblico di sportivi e appassionati alla 18esima RiminiWellness. L’evento internazionale di riferimento per fitness, sport e benessere in movimento di Italian Exhibition Group, in programma dal 30 maggio al 2 giugno in fiera a Rimini e sulla Riviera, torna con numerose discipline innovative pronte a sorprendere e coinvolgere. Curves e Extreme Training di Vida Macura Maglica, sono le prime novità pensate per il benessere femminile. Curves è una rete di palestre riservate alle donne con un programma di allenamento a circuito di 30 minuti, mirato a combinare resistenza e cardio. Vida Macura Maglica, ambasciatrice internazionale di RW, propone per la prima volta in Italia Extreme Training®, un programma che promette risultati straordinari in sole 2 settimane di allenamento - 1 ora, 3 volte a settimana – grazie al movimento fisico e senza l'uso di attrezzature.

Due workout diversi, intensi e coinvolgenti: HYROX e Metafit. Dopo il suo debutto italiano nel ‘23, HYROX torna con nel weekend 1-2 giugno, invitando atleti di tutte le capacità, nel segno dell’inclusività. Combina 8 km di corsa con 8 esercizi funzionali in un formato di gara che promuove sia la partecipazione sia l’eccellenza fisica in categorie individuali, a coppie, a staffetta. Metafit propone un regime HIIT di 30 minuti che mixa esercizi come squat-jump e burpee con tecniche di recupero derivate dal Pilates. E poi il ritorno di Italian Showdown, il primo evento di CrossFit®, in Italia per la quarta volta a RW. la competizione si presenta con un format di gara rinnovato per categorie e workout.

Divertimento garantito con Jill Cooper, nota per aver ideato il SuperJump, che a RW presenta la nuova variante, The Softer Side of SuperJump: Fluid & Core Stability: alta intensità degli allenamenti brucia grassi e tecniche ispirate a ginnastica artistica, yoga e pilates. Tornano protagoniste anche le attività in piscina con Aqua Zumba che trasporta l'energia e il divertimento della Zumba tradizionale in acqua, con un allenamento tra danza e musica caraibica in un ambiente che riduce lo stress sulle articolazioni.

Arrivano le novità Flyboard Basket Ball e Mobilitation, che uniscono allenamento fisico e mentale con un approccio innovativo. La prima, sviluppata da Gennaro Setola e Simona Ferroli, combina basket e esercizi su Flyboard per migliorare equilibrio, coordinazione e funzioni cognitive, mentre Mobilitation, ideato da Jairo Junior, fonde esercizi per la flessibilità articolare con meditazione per aumentare l'elasticità mentale.

Big Ball and Small Ball Fitness for Senior è una disciplina creata per persone di età più avanzata, focalizzata su equilibrio, forza muscolare, flessibilità e coordinazione. Un metodo terapeutico utile nella prevenzione di patologie e nel contrasto alla china funzionale del passare degli anni. Gli esercizi sono sicuri, efficaci e progettati per essere divertenti e stimolanti. Durante il FIF Village, si terrà una Special Class con la Dott.ssa Rita Valbonesi, che presenterà per la prima volta i suoi allievi "Over 80".

Le novità a RW sono garantite da esperti impegnati a condividere le loro esperienze con il pubblico. Oltre all'International Ambassador, Vida Macura Maglica, troviamo per la sana alimentazione Davide Campagna, fondatore di Cotto al dente, e Sara Bigatti, creatrice del progetto La Scimmia Yoga, strumento per il benessere fisico e mentale. E poi due esperti di fitness di rilievo, Daniele Vecchioni e Lisa Alborghetti con la passione per l'attività fisica e uno stile di vita attivo e salutare. E ancora, Laura Crugnola con preziosi consigli sulla relazione tra alimentazione equilibrata e salute. A RW24 anche la Wellness Ambassador Stefania Susca, nota per il Metodo GoGirl, e la Health Ambassador Silvia Fascians, entrambe impegnate a promuovere una visione olistica del benessere.