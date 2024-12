Lewis Hamilton lascia la Mercedes: inizia l'era Ferrari

Lewis Hamilton ha concluso la sua lunga collaborazione con la Mercedes, preparandosi a una nuova avventura con la Ferrari. Il pilota britannico ha chiuso la sua esperienza con le Frecce d'Argento con un quarto posto nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2024. A 38 anni, Hamilton lascia la Mercedes dopo 12 stagioni, durante le quali ha conquistato 6 titoli mondiali e 84 vittorie in GP. Il team principal Toto Wolff ha elogiato Hamilton nell'ultimo dialogo via radio: "Hai guidato da campione del mondo". La Mercedes, attraverso un tweet, ha inviato un messaggio speciale alla Ferrari: "Prendetevi cura di lui".

Hamilton approda al Cavallino Rampante con l'obiettivo di conquistare il suo ottavo titolo mondiale e riportare il campionato a Maranello, assente dal 2007 con il trionfo di Kimi Raikkonen. Tuttavia, il suo debutto al volante della Ferrari non sarà immediato.

Non parteciperà alla sessione di test prevista ad Abu Dhabi il 10 dicembre, poiché il suo contratto con la Ferrari inizierà ufficialmente nel 2025, mentre fino alla fine del 2024 rimane legato alla Mercedes. Nei prossimi giorni, Hamilton sarà impegnato in eventi con Petronas, sponsor principale della Mercedes, e visiterà le sedi del team a Stoccarda, Brixworth e Brackley. Pertanto, i primi giri con la Ferrari sono previsti per l'inizio del prossimo anno.

